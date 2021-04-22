«Не было окон, в потолке зияли дыры». Женскому монастырю в Брестской крепости исполняется 20 лет

В 2021 году Свято-Рождество-Богородицкий женский монастырь отметит 20-летие, пишет «Брестская газета».
Казематированный редюит VIII полубастина построен в 1849—1854 гг. г. Двухэтажное здание на 12 казематов было оснащено орудийными и стрелковыми бойницами с фасада и по флангам, а в тыльной части имело одноэтажный пороховой погреб.
В период межвоенной Польши в нем располагался отдел телеграфистов IX окружного корпуса войска Польского. В предвоенное время тут находилась полковая школа 84 стрелкового полка. В послевоенное время был разобран пороховой погреб, а здание бывшего редюита приспособлено под жилую казарму для личного состава в/ч 11 921. В 1993 году часть была расформирована.
Сейчас корпус монастыря, редюит XIX века, полностью восстановлен. В настоящий момент идут работы по благоустройству территории и близлежащих казематов. В плане здесь создать воскресную школу, трапезную для паломников и мастерские.