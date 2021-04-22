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«Не было окон, в потолке зияли дыры». Женскому монастырю в Брестской крепости исполняется 20 лет

22.04.2021 09:29 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2021 году Свято-Рождество-Богородицкий женский монастырь отметит 20-летие, пишет «Брестская газета».



На территории Волынского укрепления Брестской крепости, в здании бывшего редюита XIX века, расположился женский монастырь. До этого момента здание представляло собой печальную картину. Военная часть покинула эту территорию в конце 90-х, и старинный редюит разрушался под напором природы и вандалов.



«Когда в 2001 году сюда заселились первые сестры, — рассказывает корреспонденту БГ настоятельница монастыря игуменья Александра, — здесь не было окон, в потолке зияли дыры и не было кровли. Осадки прямиком попадали в помещения и было очень сыро. В сильные морозы нам приходилось закрывать клеенкой оконные проемы, а двери завешивали одеялами, чтобы хоть как-то сохранить тепло в помещениях. Иногда даже приходилось ночевать в небольшой бане».

Здание монастыря восстанавливали своими силами и за счет пожертвований прихожан. Со временем установили стеклопакеты, провели отопление и сделали новую кровлю.



В год 15-летия монастыря свет увидела серия открыток, где запечатлены этапы восстановления обители. На этих фотографиях можно сравнить, как выглядел монастырь вначале, и каким он стал сегодня.



Казематированный редюит VIII полубастина построен в 1849—1854 гг. г. Двухэтажное здание на 12 казематов было оснащено орудийными и стрелковыми бойницами с фасада и по флангам, а в тыльной части имело одноэтажный пороховой погреб.

В период межвоенной Польши в нем располагался отдел телеграфистов IX окружного корпуса войска Польского. В предвоенное время тут находилась полковая школа 84 стрелкового полка. В послевоенное время был разобран пороховой погреб, а здание бывшего редюита приспособлено под жилую казарму для личного состава в/ч 11 921. В 1993 году часть была расформирована.



Сейчас корпус монастыря, редюит XIX века, полностью восстановлен. В настоящий момент идут работы по благоустройству территории и близлежащих казематов. В плане здесь создать воскресную школу, трапезную для паломников и мастерские.

 
 
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