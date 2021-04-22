«Не было окон, в потолке зияли дыры». Женскому монастырю в Брестской крепости исполняется 20 лет







На территории Волынского укрепления Брестской крепости, в здании бывшего редюита XIX века, расположился женский монастырь. До этого момента здание представляло собой печальную картину. Военная часть покинула эту территорию в конце 90-х, и старинный редюит разрушался под напором природы и вандалов.







«Когда в 2001 году сюда заселились первые сестры, — рассказывает корреспонденту БГ настоятельница монастыря игуменья Александра, — здесь не было окон, в потолке зияли дыры и не было кровли. Осадки прямиком попадали в помещения и было очень сыро. В сильные морозы нам приходилось закрывать клеенкой оконные проемы, а двери завешивали одеялами, чтобы хоть как-то сохранить тепло в помещениях. Иногда даже приходилось ночевать в небольшой бане».

Здание монастыря восстанавливали своими силами и за счет пожертвований прихожан. Со временем установили стеклопакеты, провели отопление и сделали новую кровлю.







В год 15-летия монастыря свет увидела серия открыток, где запечатлены этапы восстановления обители. На этих фотографиях можно сравнить, как выглядел монастырь вначале, и каким он стал сегодня.