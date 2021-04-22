Почему картина Дали «Постоянство памяти» стала такой известной? Разбираемся

Источник материала: Tut.by

Некоторые произведения искусства невозможно не знать, даже если вы ни разу в жизни не были в музее. «Звездная ночь» Ван Гога, «Крик» Мунка, «Сотворение Адама» Буонарроти… Но почему они все так известны? Что в них такого? Будем пробовать разбираться простыми словами в нашей рубрике «Картина дня» . Пробуем добраться до сути «Постоянства памяти» — одной из самых известных работы Сальвадора Дали.

По четвергам будем рассказывать о значимом произведении мирового автора, по понедельникам — уроженца Беларуси.





Когда и при каких условиях была создана картина

«Постоянство памяти» — одна из самых узнаваемых работ испанского художника Сальвадора Дали. Это правильное ее название, но можно услышать и такие варианты: «Твердость (или стойкость) памяти», «Мягкие (или текучие) часы», «Течение времени» или даже просто «Время». Всё это — одна картина.

Дали создал «Постоянство памяти» в 1931 году, он был еще молодым художником, которому не исполнилось даже 30. В то время испанец жил и работал в Париже, где стремительно завоевывал популярность и противоречивую репутацию. То, что Дали не прочь выкинуть какую-нибудь эксцентричную штуку, стало давно понятно еще в Испании. Например, из местной академии его отчислили за пренебрежительное отношение к преподавателям.

Во Франции Дали не изменил себе. Да, его работы попадали на выставки, его имя становилось значимым среди сюрреалистов. Но что касается семейных и личных отношений… Там царил полный хаос. Во-первых, Дали «увел» жену у друга и поэта Поля Элюара, «извинившись» за это созданием его портрета. Возлюбленная испанца — Галá (Елена Дьяконова) — была старше его на десять лет. Во-вторых, она не нравилась семье художника, что провоцировало постоянные конфликты. В-третьих, напряжение между Дали и его отцом и без того было на пределе.

В начале 1920-х мать Дали умирает от рака, и это становится для молодого парня трагедией. Но с течением времени испанец превращает это событие в повод для очередного эпатажного эпизода. На одной из своих ранних работ Дали написал: «Иногда я с наслаждением плюю на портрет моей матери», что, конечно, отца возмутило, и он прервал всяческое общение с сыном. Считается, что в качестве мести после этого художник отправил отцу конверт со своей семенной жидкостью и припиской: «Это всё, что я тебе должен».

Работа родилась вскоре после всех описанных событий. И что в ней такого особенного?

Что значит картина «Постоянство памяти»

Полотно, как и вышеописанные эпизоды из жизни художника, находится на грани безумия и гениальности. В 1930-м Дали и его будущая жена Гала приехали в Порт Лигат — испанскую деревушку недалеко от границы с Францией и города Фигераса, где родился Сальвадор. Художник любил это место, поэтому изначально создал его пейзаж в качестве фона для «Постоянства памяти».

Остальные детали Дали добавил, пока его возлюбленная Гала была в кино — буквально за пару часов (картина небольшая, всего 24×33 сантиметра). Объясняя задумку основного сюжета, Дали ссылался на мысли о природе французского сыра камамбер, который, и без того мягкий, расплавился в тот день на солнце.



Фото: pixabay.com

Несмотря на вроде бы смешной факт о мягком сыре, Дали создал мощный образ на базе этого «подручного материала». Мягкость и неправильные очертания часов указывают на нелинейное понимание времени, сложность процесса его течения, относительность времени и пространства (термин «теория относительности» как раз появился в 1906-м).

На картине присутствует и автопортрет художника — это на его лице растекается один из циферблатов. Образы Дали и его избранницы Галы регулярно будут появляться в его последующих работах. Но в этом случае, возможно, такой акцент связан с приступом мигрени, во время которого Дали якобы писал картину: художник подчеркнул, что сложность образов приходит лишь во время страданий. Этим некоторые объясняют эксцентричные выходки Дали: мол, он не хотел никому причинять страдания, но ему нужно было вогнать себя в мучительное состояние.

Мягкости и относительности часов (сон) противопоставлены достаточно жесткие контуры остальной среды (реальность). Большая часть работы выполнена в коричневой гамме, и большая часть сюжета находится в тени уходящего солнца. Это все погружает зрителя в спокойный пессимизм.

Как вы уже догадались из описания, «Постоянство памяти» — сюрреалистическая картина: это направление подразумевает использование парадоксов в формах и их сочетаниях, использование аллюзий (намеков на некие общеизвестные факты — вот как на теорию относительности, например), совмещение мира сна и реальности. Первый манифест сюрреализма родился в 1924-м, а развивалось направление до 1960-х, так что картина Дали полностью отражает время, когда была создана, в творчестве.

По легенде, придя из кино, Гала сказала художнику, что те, кто увидел «Постоянство памяти» однажды, уже никогда не смогут забыть картину. И оказалась совершенно права.

Через три года после создания (в 1934-м) картина попала в Музей современного искусства в Нью-Йорке, где и находится до сих пор. А с Галой, кстати, художник прожил всю жизнь — до ее смерти в 1982-м. После этого Дали впал в депрессию, почти перестал писать картины, а если и писал, они были скорбные и примитивные. Характер испанца стал скверным, и ухаживать за стареющим гением стало трудно. Умер Дали через семь лет после кончины жены от сердечной недостаточности.