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Искусство вытинанки в Беларуси получит статус историко-культурной ценности

22.04.2021 11:31 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Искусство вытинанки получит статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси. Такое решение принял Белорусский республиканский научно-методический совет по вопросам историко-культурного наследия, сообщается на сайте Министерства культуры.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

После соответствующего постановления Министерства культуры вытинанку включат в Государственный список историко-культурных ценностей.

Вытинанка — это искусство вырезания кружевных узоров из бумаги, которое стало популярным в конце XIX — начале ХХ века. Как вид декоративно-прикладного искусства было восстановлено в конце ХХ века.

Минкульт планирует подготовить документы, чтобы номинировать искусство вытинанки на включение в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

 
 
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Искусство вытинанки получит статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси. Такое решение принял Белорусский республиканский научно-методический...
 
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