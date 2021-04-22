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Искусство вытинанки в Беларуси получит статус историко-культурной ценности
22.04.2021 11:31 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Искусство вытинанки получит статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси. Такое решение принял Белорусский республиканский научно-методический совет по вопросам историко-культурного наследия,
После соответствующего постановления Министерства культуры вытинанку включат в Государственный список историко-культурных ценностей.
Вытинанка — это искусство вырезания кружевных узоров из бумаги, которое стало популярным в конце XIX — начале ХХ века. Как вид декоративно-прикладного искусства было восстановлено в конце ХХ века.
Минкульт планирует подготовить документы, чтобы номинировать искусство вытинанки на включение в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
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Искусство вытинанки получит статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси. Такое решение принял Белорусский республиканский научно-методический...
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