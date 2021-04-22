Искусство вытинанки в Беларуси получит статус историко-культурной ценности

Источник материала: Tut.by

Искусство вытинанки получит статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси. Такое решение принял Белорусский республиканский научно-методический совет по вопросам историко-культурного наследия, сообщается на сайте Министерства культуры.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

После соответствующего постановления Министерства культуры вытинанку включат в Государственный список историко-культурных ценностей.

Вытинанка — это искусство вырезания кружевных узоров из бумаги, которое стало популярным в конце XIX — начале ХХ века. Как вид декоративно-прикладного искусства было восстановлено в конце ХХ века.

Минкульт планирует подготовить документы, чтобы номинировать искусство вытинанки на включение в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.