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Рубрика "Променад" о культурных событиях Минска
23.04.2021 20:45 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT
Юнона и Авось вернулись на белорусскую сцену. Легендарную одноименную рок-оперу опять прочитали в Музыкальном театре. А в Национальном историческом музее представили архивные свидетельства чернобыльской катастрофы. Выставка "Покинутая земля" собрала фотографии, бытовые находки, привезенные из заброшенных после аварии домов, и картины современных художников. Не менее громкие культурные события собраны в дайджесте "Променад". Рассказывает Лидия Заблоцкая (видео).
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Юнона и Авось вернулись на белорусскую сцену. Легендарную одноименную рок-оперу опять прочитали в Музыкальном театре. А в Национальном историческом музее...
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