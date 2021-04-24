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Куда сгонять: 5 км от Минска. Уникальный слаломный канал и дача Василя Быкова

24.04.2021 07:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В окрестностях столицы хватает мест, куда можно уехать на несколько часов — полдня. Усадьбы, родники, экотропы, глухие места и не очень. Какие вы знаете интересные точки в 50 км от Минска? Раз в неделю блогер Egor Budgawl, который объехал все города Беларуси, дает подсказку, куда сгонять на этот раз. Сегодня — минский слаломный канал недалеко от Ждановичей.


Координаты места: 53.97505, 27.44794

Как далеко: 5 км от МКАД.

На авто: рядом с Республиканским интернатом ветеранов войны и труда. Попасть к нему можно, съехав на трассу Р-133 с внешнего кольца МКАД на 43-м километре, далее на дорогу Н-9036 до указателя на интернат, а потом к каналу до упора.

Либо выезжаем из Минска по проспекту Победителей через Ждановичи, Н-9036 и интернат.
Возле пешеходного моста есть небольшая стоянка.

На общественном транспорте: от станции метро «Пушкинская» автобусами № 219, 420, маршруткой № 1419 до остановки «РИВВиТ» и две сотни метров пешком.

Этот канал под Минском — уникальное сооружение, созданное для тренировок и соревнований по гребному слалому (дисциплине гребли на байдарках и каноэ).

В Беларуси горных рек нет, поэтому необычный спортивный объект решили построить недалеко от поселка Ждановичи, на месте второго водовыпуска из Заславского водохранилища.


Сначала проектировалось простое прямолинейное бетонированное искусственное русло, но с заметным перепадом высоты между водохранилищами (Заславское и Дрозды).

Поводом для постройки стали XX Олимпийские игры, в их программу впервые включили слалом на байдарках и каноэ. Соревнования проходили в Германии (город Аугсбург) на специально построенном канале.



Проектировщики Вилейско-Минской водной системы, среди которых оказалось немало любителей водного туризма и слалома, предложили совместить гидротехническое сооружение со спортивным. Хотя работы и грозили увеличением стоимости и сроков ввода всей системы, предложение было принято.

В мае 1981 года канал длиной 500 метров торжественно открыли в составе первой очереди Слепянской водной системы. Прототипом же стала та самая трасса в Аугсбурге. Историю создания необычного канала подробно рассказывали в специализированной брошюре в начале 1990-х.


Говорят, наш канал был вторым в Европе, где можно было проводить международные соревнования, с 1988 по 1992 год это была база подготовки сборной СССР, там проводились чемпионаты и кубки по гребле.

Сегодня, к сожалению, воды почти нет, бетон зарастает мхом, все выглядит немного заброшенным.



Но, если очень сильно повезет, можно увидеть «большую воду» и соревнования по горному слалому своими глазами. Говорят, впечатляет. А самое свежее видео, что предлагает YouTube, датируется 2018 годом.

В целях экономии наша «горная река» и в лучшие годы использовалась нечасто.
Дело в необходимости поддерживать уровень в Заславском водохранилище, а значит, насосами качать огромные объемы воды через канал Вилейско-Минской водной системы.




Хотя канал строили в том числе и для равномерного оттока и обновления воды в северо-восточной части Минского моря, шлюз практически всегда закрыт.

За атмосферный вид, перспективу и нестандартный фон это место любят фотографы. Например, вот так канал выглядит на снимках с высоты.



Минчане приезжают на прогулки и за относительной тишиной, интересным видом, свежим воздухом при близости к городу.

В нижней части канала, где стены более пологие, можно спуститься, поближе рассмотрев валуны, пороги и перекаты. Будьте осторожны, местами может быть скользко.


Бонус по соседству: музей-дача Василя Быкова

В этих местах когда-то проводила лето творческая интеллигенция, поэтому дачный поселок Ждановичи-6 неофициально называли «писательскими дачами». Тут находится дом Василя Быкова — в 2014 году его переоборудовали в музей. Туда можно заглянуть, чтобы продлить прогулку. От канала пешком всего 10 минут.


Координаты места: 53.97070, 27.45892

Музей находится в дачном поселке Ждановичи-6. На внешнем кольце МКАД и по дороге к поселку есть несколько указателей.

В экспозиции — предметы домашнего обихода, сувениры, черновики, картины и книги, подаренные писателю. Максимально сохранена обстановка дома. Например, гостиная, где Быков принимал многих белорусских литераторов, или рабочий кабинет. Вот здесь можно посмотреть время работы, если хочется попасть внутрь.

А если настроение не музейное, можно пройтись вдоль канала к водохранилищу Дрозды и дальше к Кринице. По пути найдутся места и для отдыха, и для фото. Например, искусственный водопад между двумя водохранилищами.

Здесь же можно полюбоваться и лебедями. Только не кормите их хлебом и другой выпечкой, пожалуйста.



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Теги: Минск
 
 
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