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Куда сгонять: 5 км от Минска. Уникальный слаломный канал и дача Василя Быкова
24.04.2021 07:33 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В окрестностях столицы хватает мест, куда можно уехать на несколько часов — полдня. Усадьбы, родники, экотропы, глухие места и не очень. Какие вы знаете интересные точки в 50 км от Минска? Раз в неделю блогер
Этот канал под Минском — уникальное сооружение, созданное для тренировок и соревнований по гребному слалому (дисциплине гребли на байдарках и каноэ).
В Беларуси горных рек нет, поэтому необычный спортивный объект решили построить недалеко от поселка Ждановичи, на месте второго водовыпуска из Заславского водохранилища.
Сначала проектировалось простое прямолинейное бетонированное искусственное русло, но с заметным перепадом высоты между водохранилищами (Заславское и Дрозды).
Поводом для постройки стали XX Олимпийские игры, в их программу впервые включили слалом на байдарках и каноэ. Соревнования проходили в Германии (город Аугсбург) на специально построенном канале.
Проектировщики Вилейско-Минской водной системы, среди которых оказалось немало любителей водного туризма и слалома, предложили совместить гидротехническое сооружение со спортивным. Хотя работы и грозили увеличением стоимости и сроков ввода всей системы, предложение было принято.
В мае 1981 года канал длиной 500 метров торжественно открыли в составе первой очереди Слепянской водной системы. Прототипом же стала та самая трасса в Аугсбурге. Историю создания необычного канала подробно
Говорят, наш канал был
Сегодня, к сожалению, воды почти нет, бетон зарастает мхом, все выглядит немного заброшенным.
Но, если очень сильно повезет, можно увидеть «большую воду» и соревнования по горному слалому своими глазами. Говорят, впечатляет. А самое свежее видео, что предлагает YouTube, датируется 2018 годом.
В целях экономии наша «горная река» и в лучшие годы использовалась нечасто.
Хотя канал строили в том числе и для равномерного оттока и обновления воды в северо-восточной части Минского моря, шлюз практически всегда закрыт.
За атмосферный вид, перспективу и нестандартный фон это место любят фотографы. Например, вот так канал выглядит на снимках с высоты.
Минчане приезжают на прогулки и за относительной тишиной, интересным видом, свежим воздухом при близости к городу.
В нижней части канала, где стены более пологие, можно спуститься, поближе рассмотрев валуны, пороги и перекаты. Будьте осторожны, местами может быть скользко.
Бонус по соседству: музей-дача Василя Быкова
В этих местах когда-то проводила лето творческая интеллигенция, поэтому дачный поселок Ждановичи-6 неофициально называли «писательскими дачами». Тут находится дом Василя Быкова — в 2014 году его переоборудовали в музей. Туда можно заглянуть, чтобы продлить прогулку. От канала пешком всего 10 минут.
В экспозиции — предметы домашнего обихода, сувениры, черновики, картины и книги, подаренные писателю. Максимально сохранена обстановка дома. Например, гостиная, где Быков принимал многих белорусских литераторов, или рабочий кабинет. Вот
А если настроение не музейное, можно пройтись вдоль канала к водохранилищу Дрозды и дальше к Кринице. По пути найдутся места и для отдыха, и для фото. Например, искусственный водопад между двумя водохранилищами.
Здесь же можно полюбоваться и лебедями. Только не кормите их хлебом и другой выпечкой, пожалуйста.
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В окрестностях столицы хватает мест, куда можно уехать на несколько часов - полдня. Усадьбы, родники, экотропы, глухие места и не очень. Какие вы знаете интересные...
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