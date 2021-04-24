Раскопки на проспекте Мира в Могилеве и найденные склепы: чем все закончилось?

Источник материала: Tut.by

В начале апреля на проспекте Мира начали перекладывать трубы. Во время работ в сквере Могилева">откопали старинные захоронения. А затем закопали обратно. Как все происходило, рассказывает vMogileve.by .

Сквер на проспекте Мира скрывает под собой большое кладбище. Во время перестройки Могилева в 70-е его сравняли с землей.

«Работы на этом месте проводились и раньше, в 2012. Мы уже находили похожие захоронения и работали с ними. В этот раз мы обнаружили три склепа: два из них — арочные, третий выступал из-под земли совсем немного, поэтому досконально осмотреть его мы не смогли. В западном склепе были обнаружены останки взрослого человека, фрагменты досок гроба, гвозди и миниатюрная иконка. По всем признакам можно понять, что погребение — дореволюционное, но точно не старше середины XIX века. Второе захоронение — детское. Это можно понять по небольшому размеру гроба», — рассказал кандидат исторический наук, археолог Алексей Авласович.





Археологи из МГУ им. А.А. Кулешова приехали на место находки 17 апреля. Они расчистили склепы и достали все артефакты.

«Детское погребение было решено не тревожить — отверстие, которое мы сделали, было заделано, а траншея закопана», — говорит Алексей.





В другой траншее при осмотре обнаружили череп и истлевшие доски гроба. Некоторые артефакты археологи забрали для углубленного исследования.

«Все костные останки и погребальный инвентарь сейчас проходит обработку в нашей лаборатории археологии. После этого он либо пополнит наш фонд, так как в нашем университете мы готовим научную специальность „История (археология)“ (и артефакты используются в учебном процессе), либо находки будут переданы в один из музеев города».



Фото: Евгений Балберов

По словам историка, разрытые склепы не представляют особого интереса:

«Между нами и погребенными на этом месте людьми около двухсот лет, этот период нам хорошо известен. Археологические источники исследования этого времени ничего особо не привнесут в изучение этого времени. Сами захоронения — кости, безусловно, будут интересны антропологам. Для них это ценнейший материал, который даст информацию о питании, болезнях, росте, продолжительности жизни и так далее».

Раскопки Соборного кладбища продолжаться не будут.

«Все регламентировано утвержденным планом земельных работ горисполкома. Пусть остальные покойные остаются нетронутыми, а те, кого, все же пришлось потревожить, кое-что нам расскажут о своей жизни», — пояснил историк.