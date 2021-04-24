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Оркестр Белтелерадиокомпании сыграл музыку из всемирно известных компьютерных игр
25.04.2021 06:31 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT
В эти минуты в Минске симфоническое Game Over! В Центральном Доме офицеров завершился эксклюзивный проект. Музыка из компьютерных игр не в электронике, а через живые скрипки. Тандем молодых белорусских музыкантов написал аранжировки на слух, фактически перенеся электронные треки из YouTube на нотные листы для всех инструментов. Эксперимент доверили
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В эти минуты в Минске симфоническое Game Over! В Центральном Доме офицеров завершился эксклюзивный проект. Музыка из компьютерных игр не в электронике, а через живые...
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