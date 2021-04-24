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Оркестр Белтелерадиокомпании сыграл музыку из всемирно известных компьютерных игр

25.04.2021 06:31 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

В эти минуты в Минске симфоническое Game Over! В Центральном Доме офицеров завершился эксклюзивный проект. Музыка из компьютерных игр  не в электронике, а через живые скрипки. Тандем молодых белорусских музыкантов  написал аранжировки на слух, фактически перенеся электронные треки из YouTube на нотные листы для всех инструментов. Эксперимент доверили симфоническому оркестру Белтелерадиокомпании. Проект оказался в тренде: билеты раскупили за первый месяц продажи. Среди зрителей - сами геймеры. 


 
Теги: Минск
 
 
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В эти минуты в Минске симфоническое Game Over! В Центральном Доме офицеров завершился эксклюзивный проект. Музыка из компьютерных игр  не в электронике, а через живые...
 
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