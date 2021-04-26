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«Славянский базар» пройдет с 15 по 18 июля, иностранцев впустят в Беларусь по билету
26.04.2021 16:07 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко утвердил сроки проведения XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Соответствующее распоряжение он подписал 26 апреля, сообщает его пресс-служба.
Основные мероприятия «Славянского базара» пройдут с 15 по 18 июля.
Для гостей и участников фестиваля из 73 государств предусмотрен безвизовый порядок въезда в Беларусь.
Пропуском для безвизового пересечения государственной границы для иностранцев будет билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск».
— С учетом сложившейся практики государственной поддержки фестиваля распоряжением также предусмотрены отдельные преференции для его организаторов и участников, — говорится в сообщении пресс-службы.
«Славянский базар-2021»
После того как «Славянский базар» опубликовал
Известно, что от участия в фестивале отказались группа «Рондо» с ее фронтменом Александром Ивановым, Михаил Галустян, белорусский певец Антон Табала (Homie), российская певица Наташа Королева. Из афиши исчезло и имя Александра Буйнова.
О своем неучастии в фестивале
Но есть и звезды, кто категорически против бойкота фестиваля, например певцы Олег Газманов, Таисия Повалий, Александр Солодуха, Руслан Алехно, ведущие Владимир Березин, Дмитрий Губерниев, музыкальный критик Сергей Соседов.
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Для гостей и участников фестиваля из 73 государств предусмотрен безвизовый порядок въезда в Беларусь.
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