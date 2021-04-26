«Славянский базар» пройдет с 15 по 18 июля, иностранцев впустят в Беларусь по билету

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко утвердил сроки проведения XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Соответствующее распоряжение он подписал 26 апреля, сообщает его пресс-служба.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Основные мероприятия «Славянского базара» пройдут с 15 по 18 июля.

Для гостей и участников фестиваля из 73 государств предусмотрен безвизовый порядок въезда в Беларусь.

Пропуском для безвизового пересечения государственной границы для иностранцев будет билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск».

— С учетом сложившейся практики государственной поддержки фестиваля распоряжением также предусмотрены отдельные преференции для его организаторов и участников, — говорится в сообщении пресс-службы.

«Славянский базар-2021»

После того как «Славянский базар» опубликовал программу , белорусы стали просить артистов в соцсетях не приезжать на фестиваль в связи с политическим кризисом в нашей стране. Некоторые звезды отказались ехать в Витебск.

Известно, что от участия в фестивале отказались группа «Рондо» с ее фронтменом Александром Ивановым, Михаил Галустян, белорусский певец Антон Табала (Homie), российская певица Наташа Королева. Из афиши исчезло и имя Александра Буйнова.

О своем неучастии в фестивале сообщил украинский шоумен Тимур Мирошниченко, который более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Затем на фестиваль отказался ехать уже второй украинский ведущий — Андрей Доманский. Не подтвердила участия третья ведущая из этой страны — Оксана Антонюк. 24 апреля из афиши «Славянского базара» пропали имена еще двух участников из Украины — певца и композитора Олега Винника и молодой артистки, лауреата первой премии конкурса молодых исполнителей «Витебск-2020» Элины Иващенко.

Но есть и звезды, кто категорически против бойкота фестиваля, например певцы Олег Газманов, Таисия Повалий, Александр Солодуха, Руслан Алехно, ведущие Владимир Березин, Дмитрий Губерниев, музыкальный критик Сергей Соседов.