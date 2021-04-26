В Гродно начали собирать подписи в защиту «Цэнтра гарадскога жыцця», который хотят ликвидировать

Источник материала: Tut.by

В Гродно начали собирать подписи в поддержку культурного пространства «Цэнтр гарадскога жыцця». На минувшей неделе, напомним, в Экономическом суде Гродненской области прошло подготовительное заседание по делу о ликвидации организации.



Мероприятия, которые проводились в культурном пространстве, собирали порой сотни зрителей. Встреча актеров Гродненского драмтеатра со зрителями. 26 сентября 2020 года. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В Гродно появился сайт, где можно оставить свою подпись в защиту «Цэнтра гарадскога жыцця».

Обращение уже подписали белорусские художники, артисты, музыканты и ученые.

Напомним, 30 марта с иском о ликвидации культурно-просветительского частного учреждения «Цэнтр гарадскога жыцця» в Экономический суд Гродненской области обратился прокурор города Владимир Клишин.

Причина — выставка Алеся Пушкина, на которой была картина, которая якобы подпадает под закон о противодействии экстремизму. Вероятно, речь идет о картине, на которой изображен Евгений Жихарь. Данные о нем в иске почти дословно взяли из «Википедии», рассказывал директор центра Павел Можейко.

В иске Клишин ссылается на статью 81 Кодекса о культуре, согласно которой деятельность культурного учреждения можно запретить, если она пропагандирует войну, экстремистскую деятельность, насилие и жестокость, социальную, национальную, религиозную, расовую исключительность, нетерпимость или вражду, порнографию, подстрекает к совершению преступлений.

Доказательств на заседании не предоставили, рассказал Павел Можейко.

— Сказали: «Мы так считаем», — говорил он.

Уже назначена дата заседания Экономического суда Гродненской области, на котором будет рассмотрено дело о ликвидации культурного пространства. Это 12 мая.

«Цэнтр гарадскога жыцця» существует в Гродно уже пять лет. За это время здесь прошли сотни различных мероприятий. Только выставок здесь провели более 70-ти.

Например, «Колер Беларусі» художника и дизайнера Михаила Анемподистова, «Рэха» художника-иллюстратора Павла Татарникова. Здесь проходил фестиваль документального кино Watch Docs и книжный фестиваль «Прадмова».

В 2019 году организация стала единственной площадкой в ​​Беларуси, где открылась выставка фотографий «World Press Photo».

Также «Цэнтр» в прошлом году стал «базой», где гродненские волонтеры собирали защитные щитки для медиков со всей области.

Что за история с выставкой и картиной в Гродно

Днем 23 марта во внутренний дворик здания на Кирова, 3, в Гродно пришли сотрудники ОМОНа. Они попытались попасть в находящийся там «Цэнтр гарадскога жыцця» и магазин «Адметнасць». Однако все было закрыто. Тогда же возникли предположения, что сотрудники милиции интересовались проходящей там выставкой художника Алеся Пушкина.

В то же самое время председатель облисполкома Владимир Караник давал интервью в прямом эфире на YouTube-канале телерадиокомпании «Гродно». Один из зрителей задал вопрос: «А что скажет наш уважаемый губернатор на то, что в городе с ведома местной власти продолжает работать рассадник БЧБ-заразы — так называемый „Центр городской жизни“?»

— «Центр городской жизни» — это частная организация, которая владеет зданием на правах частной собственности. Частная собственность является неприкосновенной в нашей стране. Но что касается выставки, если есть информация, что в рамках нее проводится попытка реабилитации либо героизации нацистов и их пособников, мы будем реагировать в строго установленные законом сроки. Здесь позиция собственника нас, скажем так, расстраивает. Но мы будем и дальше с ними взаимодействовать строго в законодательном ключе. Если будут признаки нарушения — а у нас с этим центром связана часть проблем, — там, где есть нарушения Административного кодекса, будут применяться меры реагирования. Что касается данного события [выставки], то проводится юридическая оценка, — ответил Владимир Караник.