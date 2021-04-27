В Витебске хотят восстановить синагогу, куда ходила семья Марка Шагала. Есть реальные предложения

Источник материала: Tut.by

В Арт-центре Марка Шагала прошел круглый стол, на котором обсудили судьбу руин Большой Любавичской синагоги в Витебске. В нем участвовали власти города, архитекторы, реставраторы, представители еврейской организации, бизнесмены. Объединение хасидов СНГ выразило желание реставрировать объект, пишут «Витебские вести».





Большая Любавичская синагога находится недалеко от дома, где жила семья Марка Шагала. По всей вероятности, она ее посещала. Здание не является памятником истории и архитектуры, но находится в Шагаловском квартале. Изображение витебской синагоги есть на картинах художника. И возвращение этого объекта в городскую среду повысит туристический потенциал Витебска, считает директор музея Марка Шагала Ирина Воронова.

Синагога построена в начале XX века. В годы атеизма здесь размещались аэроклуб, Дом культуры, склады. Сейчас сохранились только стены и фасад. С каждым годом здание все больше разрушается, и, если о нем не позаботиться, оно вовсе исчезнет.

В 2019 году волонтеры убрали территорию вокруг синагоги и установили там информационную доску.



Большая Любавичская синагога. Фотореконструкция Виктора Борисенкова

В этом году здание решили продать за базовую величину или передать в собственность безвозмездно — под реализацию инвестпроекта. Несколько инвесторов заинтересовались предложением. Два месяца назад в музей пришло письмо от наследников Марка Шагала — они поддерживают инициативу восстановить Любавичскую синагогу.

С этим домом связана также судьба раввинской династии Медалье, оставившей важный след в истории еврейства. С 1905 по 1933 год Шмарьягу-Лейб Янкель Медалье был главным витебским раввином и служил в этой синагоге.

Объединение хасидов СНГ выразило желание реставрировать объект. Помощь в восстановлении здания предложили польские и литовские специалисты.

Мнение городских властей высказал заместитель председателя горисполкома Виктор Глушин:

— В настоящее время земельная служба работает над выделением участка. Затем мы сможем двигаться дальше и решать, какому проекту отдать предпочтение. Предварительно речь идет о музейно-культурном либо религиозном центре. Не скрою, в приоритете восстановление синагоги в близком к ее изначальному назначению. Музей Марка Шагала — один из самых посещаемых в Витебске, и город заинтересован, чтобы в этом историческом районе появлялись новые туристические объекты, развивалась инфраструктура.

В ближайших планах — большая уборка территории возле синагоги, которую снова объявил Музей Марка Шагала.