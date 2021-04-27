К Купалью на родине Лукашенко в этом году уже готовятся. Выбрали тему праздника - конечно, «Год единства»

Источник материала: Tut.by

Ежегодное празднование Купалья в агрогородке Александрия Шкловского района в этом году запланировано 10 и 11 июля, сообщается на официальном сайте мероприятия. Сценарий еще выстраивается, но тему праздника уже выбрали: это, конечно, «Год единства». И раскрывать ее собираются хороводами и пением песен хором.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Мюзикл в этом году готовит Могилевская областная филармония, сообщает СТВ. Он, разумеется, будет на купальскую тематику. В мюзикл включат национальные песни, хороводы — это будут исполнять артисты.

А еще филармония придумала проект «Песні, якія нас яднаюць». Судя по описанию, это будет что-то вроде караоке: артисты будут петь, а зрители смогут им подпевать, используя выводящийся на экран текст.

Сопровождать гала-концерт будет оркестр народных инструментов им. Леонида Иванова.

Символом праздника в этом году выбран рушник. Что касается организационных моментов, то за сценой разместят готовый палаточный городок на 35 палаток: в лагере будет освещение, розетки.