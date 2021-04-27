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К Купалью на родине Лукашенко в этом году уже готовятся. Выбрали тему праздника - конечно, «Год единства»
27.04.2021 11:53 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ежегодное празднование Купалья в агрогородке Александрия Шкловского района в этом году запланировано 10 и 11 июля,
Мюзикл в этом году готовит Могилевская областная филармония,
А еще филармония придумала проект «Песні, якія нас яднаюць». Судя по описанию, это будет что-то вроде караоке: артисты будут петь, а зрители смогут им подпевать, используя выводящийся на экран текст.
Сопровождать гала-концерт будет оркестр народных инструментов им. Леонида Иванова.
Символом праздника в этом году выбран рушник. Что касается организационных моментов, то за сценой разместят готовый палаточный городок на 35 палаток: в лагере будет освещение, розетки.
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К Купалью на родине Лукашенко в этом году уже готовятся. Выбрали тему праздника - конечно, «Год единства»
Празднование Купалья планируют 10 и 11 июля.
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