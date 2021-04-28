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Видел ВКЛ, ждал восстановление истории. Как на карте Могилева появился Брамный переулок
28.04.2021 09:35 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Продолжаем понемногу рассказывать, кого увековечили в истории Могилева. Мы уже писали об
Брамному переулку — точно больше ста лет: он есть в «Памятной книге Могилевской губернии на 1914 год» в списках улиц, разделенных по четырем полицейским участкам. Но предполагают, что он гораздо старше, и вот почему.
Назван Брамный переулок в честь одного из оборонительных сооружений города — брамы. Таких брам было несколько: Дубровенская, Королевская, Алейная, Ветряная. По сути, это были большие сооружения арочной конструкции возле оборонительных валов. В брамах, как правило, стояли пушки, были боеприпасы, возле них дежурила городская стража, проверяя, кто входит и выходит из города.
Так вот Брамный переулок находится как раз там, где была Дубровенская брама — ее построили в 17 веке недалеко от Торговой площади, которая сейчас называется площадью Славы. Брама была двухэтажной, с пушкой на втором этаже, соединялась с замком каменной стеной с амбразурами. Дубровенскую браму снесли в начале 19 века «за ненадобностью».
А переулок остался. И, возможно, он как раз и появился тогда, когда построили Дубровенскую браму.
Сейчас Брамный переулок — это 75 метров дороги и 4 дома у подножия Замковой горы — то есть площади Славы. И попасть на него лучше с набережной реки Дубровенка. При этом есть тропинка и на склоне Замковой горы, выводящая к обратной стороне краеведческого музея, но она очень крутая. Хотя поднимаясь по ней, можно легко представить, как 200 лет назад примерно так же поднимались люди, заходящие в город через Дубровенскую браму: тогда, правда, была деревянная лестница, но она тоже была очень крутой и оттого жутко неудобной.
Интересно, что 6 лет назад
Но просьбу тысячи могилевчан чиновники проигнорировали, Дубровенскую браму не построили. Зато
География
Брамный переулок находится в исторической части города в частном секторе вдоль реки Дубровенка. Он тупиковый, пересекается с улицей Левая Дубровенка.
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Продолжаем новый проект об интересных улицах Могилева.
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