Видел ВКЛ, ждал восстановление истории. Как на карте Могилева появился Брамный переулок

Источник материала: Tut.by

Продолжаем понемногу рассказывать, кого увековечили в истории Могилева. Мы уже писали об улице Лидии Езерской — террористки, дворянки, стоматолога — и улице Республиканский спуск . А теперь расскажем о переулке, который находится тут со времен Великого княжества Литовского и, главное, сохранил свое название.





TUT.BY начинает рассказывать об интересных улицах Могилева — их названиях и истории. Дайте знать в комментариях, если вам нравится идея. А если у вас есть предложения или вопросы по конкретным улицам, не стесняйтесь присылать их на anvas4989@gmail.com или в телеграм @anjelikazaitseva.

Брамному переулку — точно больше ста лет: он есть в «Памятной книге Могилевской губернии на 1914 год» в списках улиц, разделенных по четырем полицейским участкам. Но предполагают, что он гораздо старше, и вот почему.

Назван Брамный переулок в честь одного из оборонительных сооружений города — брамы. Таких брам было несколько: Дубровенская, Королевская, Алейная, Ветряная. По сути, это были большие сооружения арочной конструкции возле оборонительных валов. В брамах, как правило, стояли пушки, были боеприпасы, возле них дежурила городская стража, проверяя, кто входит и выходит из города.

Так вот Брамный переулок находится как раз там, где была Дубровенская брама — ее построили в 17 веке недалеко от Торговой площади, которая сейчас называется площадью Славы. Брама была двухэтажной, с пушкой на втором этаже, соединялась с замком каменной стеной с амбразурами. Дубровенскую браму снесли в начале 19 века «за ненадобностью».

А переулок остался. И, возможно, он как раз и появился тогда, когда построили Дубровенскую браму.





Сейчас Брамный переулок — это 75 метров дороги и 4 дома у подножия Замковой горы — то есть площади Славы. И попасть на него лучше с набережной реки Дубровенка. При этом есть тропинка и на склоне Замковой горы, выводящая к обратной стороне краеведческого музея, но она очень крутая. Хотя поднимаясь по ней, можно легко представить, как 200 лет назад примерно так же поднимались люди, заходящие в город через Дубровенскую браму: тогда, правда, была деревянная лестница, но она тоже была очень крутой и оттого жутко неудобной.





Интересно, что 6 лет назад могилевчане собрали более тысячи подписей и передали их в горисполком с просьбой восстановить Дубровенскую браму. По мнению горожан, она могла бы стать таким же символом города, как восстановленная Ратуша. Построить ее просили как подарок к 70-летию освобождения Могилева от немецко-фашистских захватчиков.

Но просьбу тысячи могилевчан чиновники проигнорировали, Дубровенскую браму не построили. Зато построили арку за 375 тыс. долларов на въезде в Могилев со стороны Минска, посвятили ее создалетям города, 750-летию Могилева и повесили на нее ордена Отечественной войны І степени и Ленина.

География





Брамный переулок находится в исторической части города в частном секторе вдоль реки Дубровенка. Он тупиковый, пересекается с улицей Левая Дубровенка.

За помощь в подготовке материала TUT.BY благодарит могилевскую городскую организацию «Таварыства беларускай мовы» и ее председателя Олега Дьячкова.