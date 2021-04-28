Возле Театра кукол в Могилеве установлена очень милая запрещающая табличка

Источник материала: Tut.by

Возле Театра кукол в Могилеве стоит очень милая запрещающая табличка. Ее фото опубликовал у себя в твиттере могилевчанин Денис Васильков.



Фото: Денис Васильков, twitter.com/vasilkov

Табличка о запрете хождения по газонам и курения в этом месте стоит за киоском «Белсоюзпечати» возле областного Театра кукол уже больше года.

Установила ее администрация театра.