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Возле Театра кукол в Могилеве установлена очень милая запрещающая табличка

28.04.2021 15:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возле Театра кукол в Могилеве стоит очень милая запрещающая табличка. Ее фото опубликовал у себя в твиттере могилевчанин Денис Васильков.


Фото: Денис Васильков, twitter.com/vasilkov

Табличка о запрете хождения по газонам и курения в этом месте стоит за киоском «Белсоюзпечати» возле областного Театра кукол уже больше года.

Установила ее администрация театра.

 
Теги: Могилев
 
 
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