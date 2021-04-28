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Возле Театра кукол в Могилеве установлена очень милая запрещающая табличка
28.04.2021 15:15 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возле Театра кукол в Могилеве стоит очень милая запрещающая табличка. Ее фото
Табличка о запрете хождения по газонам и курения в этом месте стоит за киоском «Белсоюзпечати» возле областного Театра кукол уже больше года.
Установила ее администрация театра.
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