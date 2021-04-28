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Умер «Хохотун» Хуан Хоя Борха - испанский комик и герой мемов

29.04.2021 06:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Причиной смерти Хуана Борхи стала болезнь сердечно-сосудистой системы. Из-за нее «Хохотуна» госпитализировали осенью — тогда из-за осложнений ему пришлось ампутировать ногу. 28 апреля заболевание привело к смерти Хуана Борхи, пишет испанская газета АВС.


Хуан Хоя Борха. Скриншот видео

Борха приобрел известность благодаря пародиям на интервью, которое он дал в 2002 году. В разговоре с телеведущим Хесусом Кинтеро он рассказал историю о том, как работал посудомойщиком и упустил почти 20 сковород — он замочил их на ночь в океане, и в результате 19 из 20 сковородок унесло приливом.

Во время интервью Хуан Борха сильно смеялся, из-за чего его прозвали «Эль Риситас», то есть «Хохотун». Видео с ним начало набирать популярность, и он стал героем мемов.

 
 
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Причиной смерти Хуана Борхи стала болезнь сердечно-сосудистой системы. Из-за нее «Хохотуна» госпитализировали осенью - тогда из-за осложнений ему пришлось...
 
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