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В Полоцке нашли каменный крест с таинственными знаками. Это сенсация или нет? Объясняет историк
29.04.2021 08:09 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Полоцке, недалеко от моста по улице Богдановича, местные жители нашли фрагмент круглого каменного креста. На нем изображены необычные знаки. Ученые пока не начали изучать находку, но вокруг нее появились разные теории,
О находке первым сообщило «Еврорадио». Журналисты предположили, что это может быть кельтский крест с рунами.
Как рассказал археолог Марат Климов, крест нашли местные жители, а не археологи, поэтому спешить с выводами нельзя. На кресте видны знаки, но делать обоснованные заявления можно будет только после их тщательного изучения. Оно будет проведено позже.
Историк Дмитрий Скворчевский считает, что теория о кельском кресте — это фантастика. Кельтским этот крест не может быть ни по форме, ни по происхождению. До этого каменных крестов такой формы в Беларуси никогда не находили, про них даже не упоминалось в источниках.
Такие кресты были характерны для Новгородских и Псковских земель, так что находка может говорить о культурных связах Полоцка с этими регионами или даже быть надгробным камнем на могиле уроженца тех мест.
Также Дмитрий пишет, что самым близким к полоцкому является крест в Айзкраукле, что в Латвии. Примечательно, что это совсем рядом с Кокнесе — средневековым городом Полоцкого княжества (тогда назывался Кукейнос).
Что касается значения символов на кресте, то здесь ученый также не видит ничего общего с рунами. Вероятнее всего, это знак принадлежности к роду. Такие символы ставили в документах, на личных вещах, на надгробиях. Известно, что в Полоцке такие символы использовались до конца 18 века.
Историк считает, что загадку полоцкого креста поможет разгадать его серьезное изучение в контексте с очень похожим крестом в Айзкраукле.
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Ученые пока не начали изучать находку, но вокруг нее появились разные теории.
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