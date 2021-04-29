В Полоцке нашли каменный крест с таинственными знаками. Это сенсация или нет? Объясняет историк

Источник материала: Tut.by

В Полоцке, недалеко от моста по улице Богдановича, местные жители нашли фрагмент круглого каменного креста. На нем изображены необычные знаки. Ученые пока не начали изучать находку, но вокруг нее появились разные теории, рассказывает gorod214.by.



Фрагменты креста, найденного в Полоцке. Фото: «Еврорадио»

О находке первым сообщило «Еврорадио». Журналисты предположили, что это может быть кельтский крест с рунами.

Как рассказал археолог Марат Климов, крест нашли местные жители, а не археологи, поэтому спешить с выводами нельзя. На кресте видны знаки, но делать обоснованные заявления можно будет только после их тщательного изучения. Оно будет проведено позже.

Историк Дмитрий Скворчевский считает, что теория о кельском кресте — это фантастика. Кельтским этот крест не может быть ни по форме, ни по происхождению. До этого каменных крестов такой формы в Беларуси никогда не находили, про них даже не упоминалось в источниках.

Такие кресты были характерны для Новгородских и Псковских земель, так что находка может говорить о культурных связах Полоцка с этими регионами или даже быть надгробным камнем на могиле уроженца тех мест.

Также Дмитрий пишет, что самым близким к полоцкому является крест в Айзкраукле, что в Латвии. Примечательно, что это совсем рядом с Кокнесе — средневековым городом Полоцкого княжества (тогда назывался Кукейнос).

Что касается значения символов на кресте, то здесь ученый также не видит ничего общего с рунами. Вероятнее всего, это знак принадлежности к роду. Такие символы ставили в документах, на личных вещах, на надгробиях. Известно, что в Полоцке такие символы использовались до конца 18 века.

Историк считает, что загадку полоцкого креста поможет разгадать его серьезное изучение в контексте с очень похожим крестом в Айзкраукле.



Каменный крест в Айзкраукле, Латвия. Фото: wikimedia.org