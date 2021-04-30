Говорить «умные» слова любят все. Но знаете ли вы, что они значат? Тест

Источник материала: Tut.by

Ввернуть какое-нибудь «умное» слово в свою речь, чтобы звучать солидно, — известный прием. Но уверены ли вы, что используете такие слова в тему? TUT.BY выбрал десять слов, с которыми так или иначе приходится иметь дело в жизни, и предлагает проверить, знаете ли вы их значение.