Секретарь Совбеза России: Запад намеренно очернял царя Ивана Грозного, чтобы отвлечь народы Европы от внутренних проблем

Источник материала: Tut.by

Запад намеренно очернял царя Ивана Грозного, чтобы отвлечь народы Европы от внутренних проблем, что можно сравнить с нынешней ситуацией. Такую мысль секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев высказал в интервью изданию «Аргументы и факты».



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Патрушев отметил, что у западной русофобии очень долгая история, уходящая в прошлое на столетия, в эпоху царя Ивана Грозного. По его мнению, иностранные летописцы, создавая легенду о жестоком русском монархе, хотели отвлечь внимание от трудностей, с которыми сталкивались западные общества.

— Взять хотя бы Ивана Грозного, которого на Западе почему-то называют Ужасным. «Черная легенда» о нем как о жестоком тиране начала входить в оборот еще при жизни царя с подачи западных хронистов, желавших отвлечь внимание европейцев от того, что творилось в их странах. Не нравилось им, что русский царь не признает их политическое и моральное лидерство. Потому что даже в те далекие времена Москва внимательно смотрела на Запад и видела, что там творится. Резня по религиозным мотивам, инквизиция, охота на ведьм, чудовищное колониальное порабощение народов, да и другие деяния, о которых сейчас на Западе предпочитают не вспоминать, — заявил Патрушев.

Секретарь Совбеза считает, что сейчас можно провести параллели с событиями тех лет и нынешними временами: по его мнению, США и ЕС ограничивают права тех, кто выступает против так называемых западных ценностей, но изображают в качестве угрозы свободе именно Россию. Патрушев отметил, что русофобские практики не изменились за сотни лет.

Иван IV Васильевич, получивший в истории прозвище «Грозный», в 1547 году в 16-летнем возрасте стал первым русским царем. Он расширил пределы государства за счет завоевания Казанского и Астраханского ханств, вел безрезультатную войну со Швецией и окончившуюся неудачей — с Речью Посполитой. Во внутренней политике в первую половину своего царствования Иван Грозный проводил важные реформы, в том числе занимался совершенствованием государственного аппарата.

Однако царь, по свидетельствам современников, был очень подозрительным, жестоко подавил восстание в Новгороде и организовал массовые казни в Пскове, а также развернул в стране репрессии, которые осуществляла личная гвардия царя — опричники. Жестко обличавший действия Ивана Грозного митрополит Филипп был лишен сана, отправлен в ссылку в монастырь, где его, по мнению большинства историков, убил приближенный царя Малюта Скуратов. В середине XVII века православная церковь канонизировала митрополита Филиппа.