Улицы города. Кто такой Антошкин, чье имя носит одна из самых коротких и печально известных улиц Гомеля

Источник материала: Tut.by

В Гомеле есть улица, за забором которой притаился целый городок, в который лучше, конечно, не попадать. Улица носит задорное название Антошкина. Если не знаете, кто это такой — рассказываем.



Фото: wikimapia.org

Свою известность у гомельчан (и не только) улица Антошкина получила «благодаря» заведению, в котором вряд ли бы кто-то хотел оказаться — здесь расположена женская исправительная колония № 4 (туда направляют и нынешних политзаключенных женщин). Она и занимает всю улицу. Еще здесь есть шиномонтаж. На нем Антошкина и заканчивается.

Это едва ли не самая короткая улица Гомеля — ее протяженность всего 430 метров. (Хотя есть в городе улицы и еще короче, например — Короткая в Советском районе).

Улица Антошкина названа в честь Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Ивана Диомидовича Антошкина за его вклад в освобождение Гомеля шестым смешанным авиакорпусом 16-й воздушной армии, которой он командовал.

Иван Диомидович родился 25 мая 1900 года в городе Вязники сегодняшней Владимирской области. Отец — дворник, мать — прачка. Ушел на фронт еще в 19 и в итоге с армией связал всю жизнь.

Великую Отечественную войну Антошкин встретил уже опытным бойцом со званием Героя Советского Союза. Его он получил еще в советско-финскую войну за созданную группу, которая вела блестящую разведку по тылам противника в ночных условиях.

В октябре 1941 года из своего штаба в Подольске Антошкин организовал первый удар по скоплениям немецких танков и автомашин и делал несколько вылетов в день. Летчики его части считались самыми храбрыми.

«По всему Западному фронту славится часть, которой командует Герой Советского Союза полковник И. Д. Антошкин. Летчики этой части считаются самые смелые, самые храбрые и беспощадно уничтожают врага, его технику и живую силу», — писали фронтовые газеты.

Весной 1943 года Антошкин был назначен командиром 6-го смешанного авиакорпуса 16-й воздушной армии на Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. Корпус участвовал в Курской битве, в Черниговско-Припятской, Гомельско-Речицкой, Калинковичско-Мозырской, Рогачевско-Жлобинской наступательных операциях.

После освобождения Гомеля 26 ноября 1943 года войска Белорусского фронта стремительно развивали наступление по освобождению других населенных пунктов Гомельщины. Летчики во главе с Антошкиным тоже участвовали в этих операциях.

За героизм и умелое руководство Антошкин был награжден орденами Красного Знамени, Суворова и Кутузова 2-й степени. А в 1943-м «за доблесть и мужество, проявленные в борьбе с общим врагом Советского Союза и Америки — гитлеровской Германией» — от имени президента США Франклина Рузвельта крестом «За выдающиеся заслуги».

Антошкин не дожил до Дня Победы. Он и его замполит Иванов погибли 2 мая 1944 года в авиационной катастрофе в районе деревни Старая Рудня Жлобинского района.

Генерал-майора авиации похоронили в Гомеле, на площади Труда. А позже назвали его именем улицу.

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