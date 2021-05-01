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В Витебске 1 мая начнут новый сезон парки. Какие развлечения придумали для горожан

01.05.2021 09:55 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 1 мая откроется новый сезон отдыха в парках. В городе заработают фонтаны, а вечером в этот день включат праздничную иллюминацию, сообщает горисполком.


Фото: Алексей Смык, TUT.BY

В парке Мазурино в субботу в 12.00 начнется развлекательная программа — с концертом, конкурсами, играми, показательными выступлениями по верховой езде.

На день семейного отдыха 1 мая в 11.00 приглашает «Золотое кольцо города Витебска «Двина». Здесь пройдут конкурс рисунка на асфальте, мастер-классы по ремеслам, «Детская маевка».

На народное гулянье приглашают в 12.00 к культурно-деловому центру «Первомайский». В программе — концерт и выступление духового оркестра.

Возле детской школы искусств № 3 «Маладзік» состоятся концерт и конкурс рисунка на асфальте.

В парках Мазурино и Победителей, зоне отдыха в пойме Витьбы 1 мая заработают аттракционы, пункты проката.

К празднику в городе включат фонтаны, а вечером — праздничную иллюминацию.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске 1 мая откроется новый сезон в парках и зонах отдыха. В городе заработают фонтаны, а вечером в этот день на улицах будет праздничная иллюминация.
 
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