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Вот это масштабы! Посмотрите на парники «огуречной столицы» Беларуси с высоты
01.05.2021 09:55 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Виды огуречной столицы Беларуси, агрогородка Ольшаны, снял с высоты брестский видеограф ВаськаПилот.
Видео:
На видео попали как огромные теплицы местных фермерских хозяйств, так и парники на придомовых участках.
В сезон местный сельскохозяйственный рынок заполняют перекупщики, которые развозят ольшанские огурцы на рынки Беларуси и России.
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