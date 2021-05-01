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Виртуозы, которые только покинули парты начальных классов, покорили Дом радио. В зале, где писали гимн нашей страны, - финал для "Маладых талентаў Беларусі" . Эксперты прослушали инструменталистов в возрасте от 10 до 12 лет. В финальном шорт-листе свыше четырех десятков талантов из всей страны. Больше всего гитаристов. Также участники сыграли на фортепиано, цимбалах, гобое и даже мандолине.







Информация для тех, кто уже ожидает результаты юбилейного радиоконкурса. Экспертная группа запланировала несколько закрытых встреч, чтобы оценить видеовыступления оркестров и ансамблей. Они не смогли исполнить композиции вживую в Доме радио из-за ковидных мер. Итоговые протоколы с именами победителей - уже в начале следующей недели в телеграм-канале Первого национального канала Белорусского радио.





