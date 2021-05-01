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В Доме радио - финал конкурса "Маладыя таленты Беларусі"

01.05.2021 14:37 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Виртуозы, которые только покинули парты начальных классов, покорили Дом радио. В зале, где писали гимн нашей страны, - финал для "Маладых талентаў Беларусі". Эксперты прослушали инструменталистов в возрасте от 10 до 12 лет. В финальном шорт-листе свыше четырех десятков талантов из всей страны. Больше всего  гитаристов. Также участники сыграли на фортепиано, цимбалах, гобое и даже мандолине. 

В Доме радио - финал конкурса "Маладыя таленты Беларусі"

Информация для тех, кто уже ожидает результаты юбилейного радиоконкурса. Экспертная группа запланировала несколько закрытых встреч, чтобы оценить видеовыступления оркестров и ансамблей. Они не смогли исполнить композиции вживую в Доме радио из-за ковидных мер. Итоговые протоколы с именами победителей - уже в начале следующей недели в телеграм-канале Первого национального канала Белорусского радио.



 
 
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Виртуозы, которые только покинули парты начальных классов, покорили Дом радио. В зале, где писали гимн нашей страны, - финал для "Маладых талентаў Беларусі"....
 
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