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В Доме радио - финал конкурса "Маладыя таленты Беларусі"
01.05.2021 14:37 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT
Виртуозы, которые только покинули парты начальных классов, покорили Дом радио. В зале, где писали гимн нашей страны, - финал для
Информация для тех, кто уже ожидает результаты юбилейного радиоконкурса. Экспертная группа запланировала несколько закрытых встреч, чтобы оценить видеовыступления оркестров и ансамблей. Они не смогли исполнить композиции вживую в Доме радио из-за ковидных мер. Итоговые протоколы с именами победителей - уже в начале следующей недели в телеграм-канале Первого национального канала Белорусского радио.
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Виртуозы, которые только покинули парты начальных классов, покорили Дом радио. В зале, где писали гимн нашей страны, - финал для "Маладых талентаў Беларусі"....
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