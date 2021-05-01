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В Островце выбрали участницу для «Мисс Беларусь». Смотрите как это было
01.05.2021 20:11 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пять девушек боролись за право представлять Островец и район на конкурсе красоты «Мисс Беларусь». Как это было, можно посмотреть на фото «
За корону первой красавицы района боролись Оксана Дворянская из районного центра для обеспечения учреждений среди образования, Алина Баницевич из центра культуры и народного творчества, Дарья Бойко из Островецкой детской школы искусств, Ксения Лапуня — студентка факультета психологии ГрГУ и Ольга Лукша, которая работает на Белорусской АЭС.
Девушки представили себя в визитке, порадовали дефиле в купальниках, продемонстрировали талант в творческом и оригинальность — в интеллектуальном конкурсе, а также блистали на подиуме в вечерних нарядах.
Титул «Мисс Островца» в итоге завоевала Алина Баницевич, она же признана лучшей и в номинации «Мисс зрительских симпатий». Первой вице-мисс стала Ольга Лукша, а второй вице-мисс — Дарья Бойко. Титул «Мисс Грация» получила Оксана Дворянская, а «Мисс топ-модель» — Ксения Лапуня.
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Пять девушек боролись за право представлять Островец и район на конкурсе.
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