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В Островце выбрали участницу для «Мисс Беларусь». Смотрите как это было

01.05.2021 20:11 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пять девушек боролись за право представлять Островец и район на конкурсе красоты «Мисс Беларусь». Как это было, можно посмотреть на фото «Островецкой правды».


За корону первой красавицы района боролись Оксана Дворянская из районного центра для обеспечения учреждений среди образования, Алина Баницевич из центра культуры и народного творчества, Дарья Бойко из Островецкой детской школы искусств, Ксения Лапуня — студентка факультета психологии ГрГУ и Ольга Лукша, которая работает на Белорусской АЭС.

Девушки представили себя в визитке, порадовали дефиле в купальниках, продемонстрировали талант в творческом и оригинальность — в интеллектуальном конкурсе, а также блистали на подиуме в вечерних нарядах.


Титул «Мисс Островца» в итоге завоевала Алина Баницевич, она же признана лучшей и в номинации «Мисс зрительских симпатий». Первой вице-мисс стала Ольга Лукша, а второй вице-мисс — Дарья Бойко. Титул «Мисс Грация» получила Оксана Дворянская, а «Мисс топ-модель» — Ксения Лапуня.


Алина Баницевич



Ксения Лапуня

Дарья Бойко

Ольга Лукша

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Теги: Гродно
 
 
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Пять девушек боролись за право представлять Островец и район на конкурсе.
 
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