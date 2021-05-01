В Москве сорвали показ спектакля о событиях в Беларуси в августе 2020-го. Что произошло

Источник материала: Tut.by

В московском Театре. doc вечером в субботу, 1 мая, была сорвана премьера спектакля, посвященного событиям августа 2020 года в Беларуси, передает «Радио Свобода». Об этом также сообщил читатель TUT.BY, история которого должна была прозвучать в театральной постановке. Спектакль остановили из-за сообщения о минировании зала.



Зрители покидают зал после сообщения о возможном минировании

Примерно через полчаса после начала представления в зал вошли сотрудники полиции, прервав актеров, и сообщили зрителям, что поступил сигнал о заложенной в помещении бомбе, сообщает «Радио Свобода». Все были вынуждены покинуть зал. При этом изначально на сообщение о возможном минировании зрители отреагировали аплодисментами. Вероятно, восприняли это как часть постановки, так как она сделана с технике вербатим (она предполагает, что актеры, как правило, дословно передают реальные события).

Сообщается, что после того как все покинули зал, актеры попытались продолжить играть спектакль на улице. Однако полиция предупредила их и зрителей, что они могут быть задержаны.

«Спасибо нашим актерам-фрилансерам, которые к нам подъехали и создали нам атмосферу. Давайте им похлопаем», — сказал один из участников спектакля, обращаясь, по всей видимости, к полиции.

Авторы спектакля режиссера Сергея Гиндилиса «Соседи», среди которых белорусы и россияне, описывают его так:

«Вместе с медиапроектом „Август 2020“ мы собрали истории тех, кто пострадал от действий силовиков после выборов в Беларуси. Врач, студентка, эмигрант, вернувшийся в эти дни на родину, продюсер, актриса, приемщица грузов на Минском вокзале рассказывают о том, что им пришлось пережить летом 2020 года.

В спектакле, созданном в технике headphone verbatim (вербатим в наушниках) мы смотрим на белорусские события глазами их непосредственных участников. Актер слышит в наушниках голос героя и воспроизводит его в реальном времени, что позволяет обеспечить максимальную степень достоверности передачи речи и интонации „донора“. Форма такого спектакля предполагает открытость и постоянное дополнение новыми материалами».

Обнаружили ли какое-либо взрывное устройство на месте, не сообщается.