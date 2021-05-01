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В Москве сорвали показ спектакля о событиях в Беларуси в августе 2020-го. Что произошло
02.05.2021 06:09 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В московском Театре. doc вечером в субботу, 1 мая, была сорвана премьера спектакля, посвященного событиям августа 2020 года в Беларуси,
Примерно через полчаса после начала
Сообщается, что после того как все покинули зал, актеры попытались продолжить играть спектакль на улице. Однако полиция предупредила их и зрителей, что они могут быть задержаны.
«Спасибо нашим актерам-фрилансерам, которые к нам подъехали и создали нам атмосферу. Давайте им похлопаем», — сказал один из участников спектакля, обращаясь, по всей видимости, к полиции.
Авторы спектакля режиссера Сергея Гиндилиса «Соседи», среди которых белорусы и россияне,
«Вместе с медиапроектом „Август 2020“ мы собрали истории тех, кто пострадал от действий силовиков после выборов в Беларуси. Врач, студентка, эмигрант, вернувшийся в эти дни на родину, продюсер, актриса, приемщица грузов на Минском вокзале рассказывают о том, что им пришлось пережить летом 2020 года.
В спектакле, созданном в технике headphone verbatim (вербатим в наушниках) мы смотрим на белорусские события глазами их непосредственных участников. Актер слышит в наушниках голос героя и воспроизводит его в реальном времени, что позволяет обеспечить максимальную степень достоверности передачи речи и интонации „донора“. Форма такого спектакля предполагает открытость и постоянное дополнение новыми материалами».
Обнаружили ли какое-либо взрывное устройство на месте, не сообщается.
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Спектакль остановили из-за сообщения о минировании зала.
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