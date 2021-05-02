Улицы города. Рассказываем, почему улицу Артёма в Гомеле назвали именно так (нет, не в честь какого-то Артёма)

Источник материала: Tut.by

В Гомеле есть улица Артёма. Можно сколько угодно гадать, при чем тут одно из самых распространенных в последние годы мужских имен — но так и не ответить точно, если не знать истории. Сейчас всё расскажем.



Фото: gomelstreet.by

Улица Артема начинается у перекрестка с улицей Пушкина, а затем после небольшого поворота направо и спуска выходит на улицу Сожскую, а дальше — набережная Сожа и парк. Длина улицы — всего 600 метров. Но на них умудрились разместиться не только многоэтажки, но еще и городская поликлиника № 8, управление торговли и услуг Гомельского облисполкома, клуб юных моряков и речников и др.

Свое такое звучное название эта тихая улица получила не сразу. С первой половины 19-го века она известна как Крушевская — названа так была в честь помещика польского происхождения Винцента Крушевского, владельца «Охотничьего домика» и нескольких близлежащих к Гомелю деревень. Кстати, его родственник — Адольф Викентьевич Крушевский — в течение нескольких лет был главой Гомельского городского самоуправления.



Фото: gomelstreet.by

Но в 1923 году улицу Крушевскую по понятным причинам переименовали в улицу революционера Артёма — такую партийную кличку носил государственный деятель Федор Андреевич Сергеев.

Кстати, в документах, связанных с переименованием, некоторое время улица значилась как улица Артёмова, а не Артёма.



Фото: gomelstreet.by

Федор Андреевич Сергеев родился 7 марта 1883 года в Курской области в крестьянской семье. Учился в Московском императорском высшем техническом училище. В 1902 году был арестован за участие в политической демонстрации студентов и осужден на полгода тюрьмы. Затем эмигрировал в Париж, где встречался с Лениным и стал профессиональным революционером.

Сергеев устроился работать помощником машиниста на паровозе, и это давало возможность развозить газету «Искра» и вести агитационную работу в Донбассе.

В 1907 году революционера арестовали и приговорили к пожизненной ссылке в Сибирь. Но в 1910 году Сергеев попал в Австралию, где возглавил Союз русских рабочих-эмигрантов, организовал и редактировал русскую социал-демократическую газету «Австралийское эхо».

В годы Гражданской войны организовывал борьбу против войск контрреволюционной «Центральной Рады», атамана Колягина, немецких войск кайзеровской Германии, руководил борьбой против войск Деникина в Донбассе.

Федор Андреевич Сергеев (более известен как «товарищ Артём»). Фото: wikipedia.org

После Февральской революции Сергеев вернулся в Россию и возглавил большевистский комитет Харьковского совета. В начале 1921 года он возглавил ЦК Всероссийского союза горнорабочих. Трагически погиб во время аварии экспериментального аэровагона. Похоронен на Красной площади в Москве.

Кстати, сына революционера Артёма (его также звали Артём) усыновил Сталин. Он был участником Великой Отечественной войны, попал в плен, бежал, участвовал в партизанском движении после войны командовал 9-й дивизии ПВО.



Фото: gomelstreet.by

TUT.BY рассказывает об интересных улицах Гомеля — их названиях и истории. Дайте знать в комментариях, если вам нравится идея. А если у вас есть предложения или вопросы по конкретным улицам, не стесняйтесь присылать их на elena.bychkova@tutby.com