В Москве начали проверку инцидента, прервавшего спектакль о событиях в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Сотрудники полиции начали доследственную проверку после анонимного сообщения о минировании здания российского театра документальной пьесы Театр. doc в центре Москвы, в связи с чем пришлось прервать спектакль «Соседи». Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

«Накануне в 19.58 в дежурную часть отдела МВД России по району Замоскворечье поступила информация о том, что здание театра на Садовнической набережной заминировано. На место были направлены сотрудники полиции с кинологом. В ходе проверки взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были, информация об угрозе взрыва оказалась ложной», — сказал собеседник агентства.

По его данным, по решению замдиректора театра Виктории Холодовой на время осмотра из здания были эвакуированы 55 человек. «По данному факту начата доследственная проверка», — сказал источник.

1 мая, в 20.00, Театр. doc должен был показать спектакль «Соседи» о событиях в Беларуси в августе 2020 года.

Сообщалось, что после того, как все покинули зал, актеры попытались продолжить играть спектакль на улице. Однако полиция предупредила их и зрителей, что они могут быть задержаны.

Авторы спектакля режиссера Сергея Гиндилиса «Соседи», среди которых белорусы и россияне, описывают его так:

«Вместе с медиапроектом „Август 2020“ мы собрали истории тех, кто пострадал от действий силовиков после выборов в Беларуси. Врач, студентка, эмигрант, вернувшийся в эти дни на родину, продюсер, актриса, приемщица грузов на минском вокзале рассказывают о том, что им пришлось пережить летом 2020 года.

В спектакле, созданном в технике headphone verbatim (вербатим в наушниках), мы смотрим на белорусские события глазами их непосредственных участников. Актер слышит в наушниках голос героя и воспроизводит его в реальном времени, что позволяет обеспечить максимальную степень достоверности передачи речи и интонации „донора“. Форма такого спектакля предполагает открытость и постоянное дополнение новыми материалами».