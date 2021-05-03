Этот белорусский художник предвидел будущее, а вы его толком не знаете. Дроздович и его «Погоня»

Источник материала: Tut.by

Некоторые произведения искусства невозможно не знать, даже если вы ни разу в жизни не были в музее. «Звездная ночь» Ван Гога, «Крик» Мунка, «Сотворение Адама» Буонарроти… Но почему они все так известны? Что в них такого? Будем пробовать разбираться простыми словами в нашей рубрике « Картина дня ». Сегодня в рубрике, пожалуй, самый мистический белорусский художник Язэп Дроздович и его картина «Погоня». Она, в отличие от других представленных в этой рубрике работ, не так известна, но точно стоит внимания.

По четвергам будем рассказывать о значимом произведении мирового автора, по понедельникам — уроженца Беларуси.



Источник: drazdovich.by

Кто такой Язэп Дроздович и как он пришел к теме «Погони»

Будущий художник родился в 1888 году на Дисненщине, в Витебской области. У Язэпа было четверо братьев и сестер, и, в отличие от них, в хозяйстве от мальчика проку было мало. Мать говорила, что он слишком мечтательный. Ровно это качество потом и отразится во всем его творчестве.

Рисовать Дроздович начал рано — выкалывал изображения на коре деревьев, так как материалов для творчества в семье не было. Мать, видя это, отправила сына в рисовальную школу Ивана Трутнева в Вильно, которую семье было очень тяжело тянуть финансово. Но Язэп ее все-таки закончил, и его сразу же призвали в армию. Как раз начиналась Первая мировая.

На войне Дроздович был фельдешером. Насмотревшись на раненых и изувеченных людей, он навсегда стал пацифистом. Это, кстати, тоже важный факт для понимания творчества художника.

В 1919 году Дроздович переезжает в Минск, где поступил на курсы по изучению белорусской литературы, истории, права, педагогики и начал преподавать. Именно в этот период художник создает самую известную и узнаваемую работу о довоенном Минске. Вы точно ее видели — «Минск. Вид с Госпитально-Троицкого переулка».



Источник: drazdovich.by

Если ограничиться только этой картиной, можно подумать, что Дроздович делал лишь городские зарисовки. Да, многие его графические работы имеют научную ценность, так как точно отражают время. Однако это совсем далеко от истинной личности автора. Начало ее раскрытию, можно сказать, и положила «Погоня».

Что автор хотел сказать этой картиной

Работу, о которой мы хотим рассказать, называют и просто «Погоней», и «Погоней Ярилы». Датируют ее тоже по-разному — то 1921, то 1922, то 1927 годом. Но в любом случае картина отражает реакцию художника на события того времени, облеченную в аллегорическую форму.

Похоже, «Погоня» вдохновлена подписанием Рижского мирного договора в 1921 году . Этот документ должен был положить конец Польско-советской войне, но в результате существенно повлиял на судьбу белорусской земли. По условиям договора, территория Западной Беларуси отошла Польше. Многие исследователи сходятся во мнении, что «Погоня» стала реквиемом по Беларуси, разделенной на две части между двумя государствами.

Внимательный зритель увидит на полотне множество символических образов. Правая сторона картины мрачная и темная, на ней изображено что-то, похожее на огромного дракона. Существо вцепилось когтями в сферу Земли. Кто конкретно олицетворяет «зло» — непонятно, темная сила в видении Дроздовича безлика, ее нельзя рассмотреть детально.

С другой стороны мы видим Ярило — языческого бога солнца, который летит на бой с этим злом. В образе всадника легко угадывается отсылка на герб «Погоня». Но Ярило на картине держит вовсе не меч — факел. Получается, всадник собирается побороть зло не насилием и кровью, а светом от огня. Что, конечно, можно интерпретировать в более понятные примеры до бесконечности.

Дроздович своей работой как бы хочет сказать, что войны, смерть, зло, насилие — это бессмысленно. Только просвещение, знание и культура могут привести человечество к светлому будущему. Эту работу белоруса можно по праву назвать символом национального романтизма. Ее даже напечатали на наших марках в 1994 году.





После 1920-х годов Дроздович пошел дальше и увлекся космической темой. С годами художника все менее интересовали «земные» проблемы для осмысления, он улетал в свои миры. С 1930-х Дроздовича сильно увлекла тема космоса, он интересовался физикой и астрономией, воображал высадку человека на Луну (хотя тогда и речи об этом не было!), верил во внеземную жизнь. Все это он видел снах по ночам, а затем переносил на свои картины.

Дроздович «странствовал» от дома к дому и писал «дыванки» для крестьянских девчат. На этих коврах художник с ботанической точностью изображал цветы, сказочные сюжеты, животных. Сам он отрицал, что дело только в деньгах, и говорил, что его работы развивают в народе художественный вкус. Это был трудный период для Дроздовича, он даже взял псевдоним «Язэп Забыты». В 1939-м, после возвращения территории Западной Беларуси СССР, художнику как бедному человеку дали дом. Так он и прожил до конца жизни, преподавая в сельской школе.

Умер художник в 1954-м году, причем сперва точную дату никто не знал. По легенде, полумертвого художника нашли крестьяне и привезли в больницу. После операции оказалось, что у Дроздовича рак желудка, и почти сразу он скончался.

Художник всего семь лет не дожил до полета человека в космос, который он так ярко представлял. Сегодня Дроздович — единственный белорусский художник, имеющий в Минске памятник в свою честь. Он установлен в Троицком предместье в 1993 году.

Можно ли увидеть «Погоню» Дроздовича в Беларуси?

Нет. Но не потому что она находится за рубежом.

Картина — часть коллекции Национального художественного музея. И примерно до середины 2000-х, она даже экспонировалась. Позже картина тихонько исчезла из выставочных залов. Скорее всего, «Погоня» до сих пор находится где-то в помещениях музея, скрытых от глаз посетителей.

Почему картину больше не показывают белорусам? Можно только догадываться. Тем более что «Погоня» не была включена и в серию альбомов произведений белорусских художников, выпущенную в 2012 году, и в отдельную книгу о Язэпе Дроздовиче «Через тернии к звездам».