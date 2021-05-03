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Будка постового, парки в центре и статуи пионеров. Минск 50-х на фото из семейного альбома
03.05.2021 09:35 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Будка постового на проспекте, оживленная Свислочь и скульптуры, которых больше нет. Александр Ковальчук прислал в редакцию фото, сделанные в 1950−1960-х годах. На них — его семья, а еще — места, многие из которых хорошо узнаваемы и сейчас.
Эти снимки — из альбома предков Александра Ковальчука.
— Мой дедушка был военным. Получил квартиру в Минске ориентировочно в середине 1950-х, — рассказывает Александр. — К сожалению, ни дедушки, ни отца уже нет в живых.
Семья жила в центре, теперешний адрес — проспект Независимости, 29. Это здание попало на снимок, сделанный в 1959-м. Покажем для сравнения, как выглядело это же место на «Яндекс.Панорамах» в 2019 году. Интересная деталь на старом фото: будка постового.
Рядом с домом сейчас находится парк Янки Купалы, в 1950-х он носил имя 30-летия БССР. На семейных снимках — скульптуры, которых в этой зеленой зоне больше нет. Например, бетонная фигура отца с ребенком и голубем, а еще бюст летчика Грицевца.
В кадр фотографа попали также строящееся здание телевидения на Коммунистической, паровоз на Детской железной дороге, парк Горького, окрестности Оперного театра и многое другое.
Сразу несколько снимков сделаны на фоне здания военного госпиталя на улице Фрунзе, где сейчас размещается Следственный комитет. Деревянные домики, горки, скульптуры — это все в парке Горького.
На фото ниже — тоже парк Горького, за деревянной беседкой видна глухая стена Минского хладокомбината № 1, слева — двухэтажное здание по Первомайской, 5.
Любопытно, что в домашнем архиве из пятидесятых-шестидесятых есть и несколько карточек в цвете. Еще из интересного — рисунок, на нем — ватага мальчишек перед Дворцом культуры профсоюзов.
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Будка постового на проспекте, оживленная Свислочь и скульптуры, которых больше нет. Александр Ковальчук прислал в редакцию фото, сделанные в 1950−1960-х годах. На них -...
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