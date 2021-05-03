Будка постового, парки в центре и статуи пионеров. Минск 50-х на фото из семейного альбома

Источник материала: Tut.by

Будка постового на проспекте, оживленная Свислочь и скульптуры, которых больше нет. Александр Ковальчук прислал в редакцию фото, сделанные в 1950−1960-х годах. На них — его семья, а еще — места, многие из которых хорошо узнаваемы и сейчас.

Поиск! Мы ищем старые фото Минска из семейных альбомов , которые еще нигде не публиковались. Что нам интересно? Как строились знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, рынки (в общем, интересна городская жизнь). Время: советские годы и 1990-е. Если у вас есть что показать стране, присылайте на snezhana@tutby.com со своими комментариями. Опубликуем самое любопытное!



Минчанин Юрий Ковальчук на фоне Дворца культуры профсоюзов, 1959 год. Здесь и далее — фото из архива его сына Александра Ковальчука

Эти снимки — из альбома предков Александра Ковальчука.

— Мой дедушка был военным. Получил квартиру в Минске ориентировочно в середине 1950-х, — рассказывает Александр. — К сожалению, ни дедушки, ни отца уже нет в живых.

Семья жила в центре, теперешний адрес — проспект Независимости, 29. Это здание попало на снимок, сделанный в 1959-м. Покажем для сравнения, как выглядело это же место на «Яндекс.Панорамах» в 2019 году. Интересная деталь на старом фото: будка постового.

Рядом с домом сейчас находится парк Янки Купалы, в 1950-х он носил имя 30-летия БССР. На семейных снимках — скульптуры, которых в этой зеленой зоне больше нет. Например, бетонная фигура отца с ребенком и голубем, а еще бюст летчика Грицевца.

В кадр фотографа попали также строящееся здание телевидения на Коммунистической, паровоз на Детской железной дороге, парк Горького, окрестности Оперного театра и многое другое.



Семья в парке 30-летия БССР, фото, предположительно, 1954−1956 годов



Фото, предположительно, 1954−1955 годов



Набережная Свислочи, вид в сторону улицы Коммунистической. Закрыто лесами будущее здание телевидения, справа виден дом 1-го съезда РСДРП



Оперный театр. Фото 1957 года



За спинами — штаб Белорусского военного округа (сейчас здание Министерства обороны)



За мостом — нынешний проспект Независимости, также видны дома по улице Фрунзе и зеленый массив парка Горького. Фото, предположительно, 1957−1959 годов



Паровоз на Детской железной дороге, предположительно, 1957 год



Возле главного вокзала Детской железной дороги



Скульптура читающих детей. Скорее всего, это Пионерский парк, теперь — сквер Марата Казея, неподалеку от Оперного театра

Сразу несколько снимков сделаны на фоне здания военного госпиталя на улице Фрунзе, где сейчас размещается Следственный комитет. Деревянные домики, горки, скульптуры — это все в парке Горького.













На фото ниже — тоже парк Горького, за деревянной беседкой видна глухая стена Минского хладокомбината № 1, слева — двухэтажное здание по Первомайской, 5.





Любопытно, что в домашнем архиве из пятидесятых-шестидесятых есть и несколько карточек в цвете. Еще из интересного — рисунок, на нем — ватага мальчишек перед Дворцом культуры профсоюзов.











Нарисованный сюжет — дети возле Дворца культуры профсоюзов



Минское суворовское училище, 1957 год



Кинотеатр «Летний» в парке Горького (сгорел в 1975-м), 1963 год



Тоже парк Горького, виден центральный вход, 1963 год



Вид на улицу Коммунистическую, справа — уже достроенное здание телевидения, на крыше у него надпись «Слава КПСС». Фото 1963−1965 годов