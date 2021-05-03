ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Витебске на Пасху в троллейбус зашел баянист - и вот что было дальше

03.05.2021 09:35 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Витебске на Пасху, 2 мая, пожилой музыкант поднял настроение пассажирам троллейбуса-«десятки». Мужчина зашел в него на одной из остановок на проспекте Фрунзе, сел и сыграл старую советскую мелодию. Баянисту аплодировали, пишут «Народные новости Витебска».


Фото: Сергей Серебро

Мужчина сыграл известную мелодию — «Одинокая гармонь». Это песня советского композитора Бориса Мокроусова на стихотворение Михаила Исаковского «Снова замерло все до рассвета…». Ее исполняли многие советские и российские звезды эстрады, а также французский певец Ив Монтан.

Музыканта слушали и пассажиры, и кондуктор. Люди благодарили его аплодисментами.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске на Пасху, 2 мая, пожилой музыкант поднял настроение пассажирам троллейбуса-«десятки». Мужчина зашел в него на одной из остановок на проспекте Фрунзе, сел...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Этот белорусский художник предвидел будущее, а вы его толком не знаете. Дроздович и его «Погоня»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by