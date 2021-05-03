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В Витебске на Пасху в троллейбус зашел баянист - и вот что было дальше
03.05.2021 09:35 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске на Пасху, 2 мая, пожилой музыкант поднял настроение пассажирам троллейбуса-«десятки». Мужчина зашел в него на одной из остановок на проспекте Фрунзе, сел и сыграл старую советскую мелодию. Баянисту аплодировали,
Мужчина сыграл известную мелодию — «Одинокая гармонь». Это песня советского композитора Бориса Мокроусова на стихотворение Михаила Исаковского «Снова замерло все до рассвета…». Ее исполняли многие советские и российские звезды эстрады, а также французский певец Ив Монтан.
Музыканта слушали и пассажиры, и кондуктор. Люди благодарили его аплодисментами.
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В Витебске на Пасху, 2 мая, пожилой музыкант поднял настроение пассажирам троллейбуса-«десятки». Мужчина зашел в него на одной из остановок на проспекте Фрунзе, сел...
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