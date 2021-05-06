В Африке обнаружена древнейшая известная могила ребенка. Ей 78 тысяч лет

Источник материала: Tut.by

В пещере на побережье Кении археологи обнаружили человеческое захоронение, возраст которого оценивается примерно в 78 тысяч лет, что делает находку древнейшей известной науке могилой в Африке, откуда вышли предки современного человека, сообщает Русская служба Би-би-си .



Фото: JORGE GONZÁLEZ/ELENA SANTOS

Найденные в пещере Панга-я-Саиди останки — череп и неплохо сохранившиеся фрагменты скелета — принадлежат ребенку двух-трех лет.

К сожалению, установить пол ребенка ученым не удалось: кости у мальчиков и девочек в таком возрасте практически идентичны, а необходимых для такого анализа фрагментов ДНК не сохранилось.

В итоге археологи решили назвать находку Мтото — так звучит слово «ребенок» на местном языке суахили.

По словам профессора Николь Буавен, директора Института истории человечества им. Макса Планка и основной автор исследования, детали захоронения не оставляют сомнений: перед тем как предать тело Мтото земле, кто-то потратил массу времени и сил на то, чтобы достойно проводить ребенка в последний путь.

«Совершенно очевидно, что кто-то провел весьма кропотливую работу, — объяснила профессор Буавен в разговоре с корреспондентом Би-би-си. — Расположение костей позволило в подробностях восстановить процесс погребения: ребенка укутали в некое подобие савана или плащаницы, его голову уложили на своеобразную подушку, специально для него выкопали могилу — не просто нашли какое-то углубление в земле…»

Несмотря на то, что предки современного человека зародились именно в Африке (на это указывают многочисленные следы цивилизации), до сих пор археологам практически не удавалось обнаружить на Черном континенте захоронений времен раннего и даже среднего палеолита (то есть старше 30−40 тысяч лет),

Так что с этой точки зрения находка представляет для ученых особый интерес.

Забота о мертвых как продукт эволюции

Раскопки в Панга-я-Саиди — цепи древних пещер длиной почти в километр на востоке Кении — начались в 2010 году, после того как там была обнаружена одна из древнейших стоянок эпохи каменного века.

Сейчас от моря ее отделяют почти 15 км суши, однако на протяжении тысячелетий это расстояние сильно менялось в зависимости от уровня воды. По данным ученых, поселившиеся здесь почти 80 тысяч лет назад первобытные люди занимались не ловлей рыбы, а охотой и собирательством.

Собранные за 10 с лишним лет раскопок артефакты сообщили археологам массу подробностей о том, как развивались древнейшие орудия труда. Например, больше 10 тысяч лет эволюции ушло у наших предков, чтобы научиться мастерить из камня не только примитивные топоры, но и более мелкие инструменты и детали, вроде наконечников стрел.

Еще через два тысячелетия появились первые украшения — бусы из яичной скорлупы и раковин моллюсков. А спустя еще столько же в качестве материала начали использовать кости животных.

Однако подобные находки на территории Африки делались и ранее, а вот обнаружение древнего захоронения стало совершенно уникальным. Ведь от всех других животных наших предков отличала именно традиция отдавать дань уважения погибшим близким, которую Николь Буавен называет «одним из самых определяющих человеческих качеств».

«Только человек обращается с мертвыми сородичами так же уважительно, как с живыми, — объясняет она. — И вот это уважение, эта забота — я бы даже сказала, нежность, — с которой ребенок как будто уложен в кроватку, с подушкой — все это свидетельствует о том, что уложивший его человек жил не только в окружающем его физическом мире, но и в мире символов».

Загадка

Строго говоря, сами древние кости (точнее их фрагменты) были найдены в ходе раскопок еще в 2013 году. Два крошечных зуба заставили археологов предположить, что они наткнулись на человеческие останки.

Однако лишь четыре года спустя археологам удалось добраться до могилы Мтото, над которой за десятки тысячелетий выросло почти три метра земли. Еще несколько месяцев ушло на то, чтобы укрепить наполовину истлевшие кости и вытащить их на поверхность, подтвердив версию о том, что скелет принадлежит ребенку вида Homo Sapiens.

Впрочем, и тогда археологи еще не до конца понимали, что именно обнаружили. Лишь проведенный позже лабораторный анализ подтвердил их самые смелые догадки: кто-то аккуратно уложил уже мертвого ребенка на правый бок, придав ему вид спящего, и запеленал, после чего Мтото опустили в круглую могилу, предварительно вырытую вручную — очевидно, именно с этой целью.

Повторный анализ в Национальном исследовательском центре истории человечества в испанском Бургосе, который проводился с использованием компьютерного моделирования, подтвердил выводы экспертов Национального музея в Найроби. Во всяком случае, именно такая версия кажется ученым наиболее правдоподобной.

«Понятно, что в археологии вообще ни в чем нельзя быть уверенным на 100%: мы же не можем вернуться в прошлое и увидеть сам процесс похорон, — уточняет профессор Буавен. — Равно как мы не можем залезть в голову древнему человеку, чтобы понять, что именно им руководило».

«Но в каких-то вещах мы все-таки можем быть совершенно уверены, и наше объяснение выглядит по меньшей мере весьма убедительным», — заключает она.

Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки