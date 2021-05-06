"Маладыя таленты Беларусі" - званий дипломантов, лауреатов и обладателей Гран-при удостоены 144 артиста и музыканта

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6 мая состоялось награждение "Маладых талентаў Беларусі". Юбилейный, десятый радиоконкурс официально завершен. В этом году к нему самое пристальное внимание на высоком уровне. Александр Лукашенко не только поддержал каждого участника напутственным словом. Спецфонд Президента Беларуси - один из самых престижных стимулов для победы. Кто прозвучал увереннее всех и увез высшие награды - Гран-при? Репортаж Лидии Заблоцкой.



Гран-при "Маладых талентаў Беларусі" у духового оркестра Молодечненского музыкального колледжа



Они звучат не хуже ведущих оркестров страны. Причем не остались на проигранном до дыр материале, замахнулись на исполнение мировых Queen и Deep Purple.



Молодые музыканты, которые только набирают в технике (им от 15 до 21 года), сейчас в духовом оркестре Молодечненского музколледжа. Коллективу со статусом "народный" - 60. Сегодня под дирижирование музыканта, юриста и почетного донора Беларуси в одном лице импровизируют в джазе Эллингтона и классике Бородина. Доигрались сразу до Гран-при радиоконкурса.

Статус самого вокального города у Минска и Могилева в этом году фактически выхватил промышленный Жодино. "Открытие года" в эстрадной песочнице шоу-бизнеса - девятиклассница Валерия Шманай. В прошлом году оказалась в числе дипломантов, в этот раз карьерный скачок к Гран-при.



Обладателей в таком же статусе пять из шестисот возможных. Случайно попавших артистов нет. У каждого - многочасовые репетиции перед конкурсами. Образование или в вокальной студии, или в знаменитой консерватории.



144 артиста и музыканта удостоены званий дипломантов, лауреатов и обладателей Гран-при

"Маладых талентаў Беларусі" всегда стремятся не оставить без внимания. И вот статистика: из двух с половиной сотен финалистов с наградами 144 артиста и музыканта.

Жюри провело работу длиной более чем в тысячу выступлений. Каждое на протяжении месяца дистанционно прослушивала экспертная группа.

Сегодня же долгожданная кульминация. Церемонию награждения провели очно.



Кроме диплома, который займет важное место в портфолио, и красивой статуэтки, есть немаловажные и, пожалуй, главные бонусы. Первый - каждый получил возможность спеть на бис в легендарной студии Дома радио. Именно здесь записывали государственный гимн страны. Второй бонус - песни лауреатов теперь можно услышать на волнах Первого национального канала Белорусского радио.

И не мене важный для многих главный стимул - звание стипендиата спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Высшая награда страны для начинающих артистов. Диплом лауреата радиоконкурса - отчасти прямое попадание в список золотой молодежи.



