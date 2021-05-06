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"Маладыя таленты Беларусі" - званий дипломантов, лауреатов и обладателей Гран-при удостоены 144 артиста и музыканта
06.05.2021 22:47 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT
6 мая состоялось награждение "Маладых талентаў Беларусі". Юбилейный, десятый радиоконкурс официально завершен. В этом году к нему самое пристальное внимание на высоком уровне. Александр Лукашенко не только поддержал каждого участника напутственным словом. Спецфонд Президента Беларуси - один из самых престижных стимулов для победы. Кто прозвучал увереннее всех и увез высшие награды - Гран-при? Репортаж Лидии Заблоцкой.
Статус самого вокального города у Минска и Могилева в этом году фактически выхватил промышленный Жодино. "Открытие года" в эстрадной песочнице шоу-бизнеса - девятиклассница Валерия Шманай. В прошлом году оказалась в числе дипломантов, в этот раз карьерный скачок к Гран-при.
Обладателей в таком же статусе пять из шестисот возможных. Случайно попавших артистов нет. У каждого - многочасовые репетиции перед конкурсами. Образование или в вокальной студии, или в знаменитой консерватории.
144 артиста и музыканта удостоены званий дипломантов, лауреатов и обладателей Гран-при
"Маладых талентаў Беларусі" всегда стремятся не оставить без внимания. И вот статистика: из двух с половиной сотен финалистов с наградами 144 артиста и музыканта.
Жюри провело работу длиной более чем в тысячу выступлений. Каждое на протяжении месяца дистанционно прослушивала экспертная группа.
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"Маладыя таленты Беларусі" - званий дипломантов, лауреатов и обладателей Гран-при удостоены 144 артиста и музыканта
6 мая состоялось награждение "Маладых талентаў Беларусі". Юбилейный, десятый радиоконкурс официально завершен. В этом году к нему самое пристальное внимание на...
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