Манижа изменила слова конкурсной песни «Евровидения»

Источник материала: Tut.by

Представительница России на конкурсе «Евровидение» в Нидерландах Манижа изменила текст своей конкурсной песни Russian Woman («Русская женщина»). Об этом она сообщила в субботу на первой конференции «Евровидения», передает ТАСС .



Манижа. Фото: eurovision.tv

«Я несколько изменила песню, когда записывала ее до релиза. Я решила, что мы не отскакиваем (по-английски bounce. — Прим. ТАСС) от стены, мы тут, чтобы сломать (по-английски break. — Прим. ТАСС) стену», — пояснила певица.

Ранее в субботу Манижа провела первую репетицию конкурсного номера на арене Ahoy в Роттердаме. Во время исполнения песни Russian Woman Манижа сначала появится на сцене в объемном платье, сшитом из лоскутов ткани разных регионов России, а затем в красном рабочем комбинезоне.

Вместе с ней выступят четверо бэк-вокалистов. На фоновом экране Маниже будут подпевать женщины разного возраста — представительницы разных народов России, в том числе медийные личности: актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, певица Татьяна Буланова, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и другие. Их видеоролики в финале номера складываются в слова «Russian Woman».

Манижа также рассказала, что ее вдохновением для участия в смотре стали израильская артистка, победительница «Евровидения-1998» Дана Интернэшнл и российская группа «Тату», занявшая третье место в 2003 году. «Моя любимая песня: „Viva la diva, Viva Victoria, Cleopatra“, — напела Манижа композицию Diva, с которой выступала израильская певица на конкурсе 1998 года. — Я была маленькой девочкой, когда увидела Дану Интернэшнл, и была потрясена. И вторая моя любимая песня — композиция нашей российской группы „Тату“ „Не верь, не бойся, не проси“. Эти два выступления заставили меня мечтать и многое сделать, чтобы стать частью евровизионной семьи».

Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. Манижа выступит в первом полуфинале под номером 3.

Беларусь в этом в этом году отстранили от участия в конкурсе, организаторы решили, что заявленная песня не соответствует правилам.