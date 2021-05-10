У картины «Похороны гимназистки» и правда трагическая история. Она про реальную белоруску

Источник материала: Tut.by

Некоторые произведения искусства невозможно не знать, даже если вы ни разу в жизни не были в музее. «Звездная ночь» Ван Гога, «Крик» Мунка, «Сотворение Адама» Буонарроти… Но почему они все так известны? Что в них такого? Будем пробовать разбираться простыми словами в нашей рубрике « Картина дня ». Рассказываем о полотне «Похороны гимназистки» (его еще иногда называют «Смерть гимназистки» или «Похороны институтки») Льва Альперовича. Знали о таком белорусском художнике?

По четвергам будем рассказывать о значимом произведении мирового автора, по понедельникам — уроженца Беларуси.





Кто такой Альперович и когда он написал картину

Лев Альперович родился в 1874 году под Вилейкой в деревне Куренец. Тогда в местечке жило много евреев, и Альперович тоже был выходцем из такой семьи. При рождении мальчику дали имя Лейба.

Когда будущему художнику исполнилось восемь, его семья переехала в Минск. В 16 лет Альперовича отправили учиться в Виленскую рисовальную школу, где тот учился у академика Ивана Трутнева. Но этого юноше показалось мало: позже он поехал получать дальнейшее образование в Одесское художественное училище под руководство Николая Кузнецова. А после этого получил возможность быть вольнослушателем в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств и мастерской Ильи Репина. Во все периоды своей учебы Альперовичу раздавали похвальные листы и медали за хорошие успехи в рисунке.

В Минск художник возвращается в 1902 году, когда ему было уже 28 лет. Здесь он женится и проведет всю жизнь. Причем родители невесты были не очень довольны Альперовичем. Профессия живописца не очень-то поощрялась среди еврейского окружения и они надеялись, что зять станет хотя бы очень известным, как Бакст. Этого не случилось. Альперович сам не хотел ни работать преподавателем, ни писать портреты на заказ. Он хотел свободы и заниматься живописью, выставляясь в крупных городах.

Ранняя работа художника — «Женщина у моря» (1905)

В 1906 году Альперович на три года уезжает в Германию, где также пишет картины, но успеха не добивается (грустная история о том, что школьные грамоты не гарантируют карьеру во взрослой жизни). Однако после возвращения художник стал более плодотворным на родине. Он начинает творческие поиски, балансируя между символизмом и реализмом. В этот период, 1910-е, и рождается картина «Похороны гимназистки».

О чем рассказывает работа «Похороны гимназистки»?

Несмотря на то, что на картине не изображен как таковой город, она пропитана историей Минска. По легенде, «Похороны гимназистки» рассказывают историю Веры Холмской — учащейся Минской женской гимназии. Она влюбилась в молодого эсера — приверженца социалистически-революционных идей. Молодой человек готовил покушение на губернатора, но оно не увенчалось успехом, а сам возлюбленный Веры угодил в тюрьму.

Товарищи заключенного придумали способ вызволить молодого человека. На последнем этапе он должен был спрятаться в гостичничном номере, где уже поджидала Вера. Она должна была помочь своему возлюбленному. Однако полиция пришла в тот номер гораздо раньше него. Испугавшись западни, в которой она оказалась, девушка выпрыгнула из окна.

Именно ее похороны отразил Лев Альперович в своей работе. «Похороны гимназистки» — это жанровая живопись. Значит, что художник изображает в своем творчестве ситуации из повседневной жизни для отображения быта народа и того, что его окружает. Эта картина стала, пожалуй, самым заметным примером жанровой живописи от Альхимовича.

На картине виден длинный строй гимназисток, которые учились с Верой. Виднеющаяся в верхней части картины церковь Марии Магдалины сегодня находится на улице Киселева в Сторожевке. Искусствовед Надежда Усова считает, что работа выполнена в духе французских «набидов».

«Набидами» называют группу французских художников, которые отказались от академических приемов в живописи под влиянием работ Поля Гогена. В их работах преобладали блеклые тона, приближающие картины к гобеленам, при этом присутствовали локальные цветовые акценты, узоры из контурных линий. Это позволяло добиться эффекта витража.

Если внимательно посмотреть, то изображение действительно соответствует описанному. Череда девушек практически безлика, но затейлива по форме. Цветовых акцентов два — черная классная руководительница, словно кладбищенский ворон, нависшая над девушками. И яркий розовый закат, который, вероятно, намекает на кровавость смерти юной девушки, но при этом подчеркивает ее юность нежным цветом.

К сожалению, при жизни Альхимович так и не стал почитаемым художником. Его современники критиковали его творчество, называя работы «слабыми», а живопись «безвкусной». Более-менее ценились лишь портреты кисти Альхимовича.

Видимо, «смирившись» со своим местом в мире художников, он все-таки начинает зарабатывать деньги, преподавая, в 1912 году. Но уже в 1913 году Альхимович умирает. По заслугам его оценили лишь в советское время — уже после смерти. Увы, многие его произведения были вывезены в 1941-м в Германию и не сохранились.

Можно ли увидеть картину в Беларуси?

Да.

Картина «Похороны гимназистки» находится в коллекции Национального художественного музея Беларуси. Она выставляется в постоянной экспозиции.