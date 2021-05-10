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У картины «Похороны гимназистки» и правда трагическая история. Она про реальную белоруску
10.05.2021 09:03 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Некоторые произведения искусства невозможно не знать, даже если вы ни разу в жизни не были в музее. «Звездная ночь» Ван Гога, «Крик» Мунка, «Сотворение Адама» Буонарроти… Но почему они все так известны? Что в них такого? Будем пробовать разбираться простыми словами в нашей рубрике «
По четвергам будем рассказывать о значимом произведении мирового автора, по понедельникам — уроженца Беларуси.
Кто такой Альперович и когда он написал картину
Лев Альперович родился в 1874 году под Вилейкой в деревне Куренец. Тогда в местечке жило много евреев, и Альперович тоже был выходцем из такой семьи. При рождении мальчику дали имя Лейба.
Когда будущему художнику исполнилось восемь, его семья переехала в Минск. В 16 лет Альперовича отправили учиться в Виленскую рисовальную школу, где тот учился у академика Ивана Трутнева. Но этого юноше показалось мало: позже он поехал получать дальнейшее образование в Одесское художественное училище под руководство Николая Кузнецова. А после этого получил возможность быть вольнослушателем в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств и мастерской Ильи Репина. Во все периоды своей учебы Альперовичу раздавали похвальные листы и медали за хорошие успехи в рисунке.
В Минск художник возвращается в 1902 году, когда ему было уже 28 лет. Здесь он женится и проведет всю жизнь. Причем родители невесты были не очень довольны Альперовичем. Профессия живописца не очень-то поощрялась среди еврейского окружения и они надеялись, что зять станет хотя бы очень известным, как Бакст. Этого не случилось. Альперович сам не хотел ни работать преподавателем, ни писать портреты на заказ. Он хотел свободы и заниматься живописью, выставляясь в крупных городах.
В 1906 году Альперович на три года уезжает в Германию, где также пишет картины, но успеха не добивается (грустная история о том, что школьные грамоты не гарантируют карьеру во взрослой жизни). Однако после возвращения художник стал более плодотворным на родине. Он начинает творческие поиски, балансируя между символизмом и реализмом. В этот период, 1910-е, и рождается картина «Похороны гимназистки».
О чем рассказывает работа «Похороны гимназистки»?
Несмотря на то, что на картине не изображен как таковой город, она пропитана историей Минска. По легенде, «Похороны гимназистки» рассказывают историю Веры Холмской — учащейся Минской женской гимназии. Она влюбилась в молодого эсера — приверженца социалистически-революционных идей. Молодой человек готовил покушение на губернатора, но оно не увенчалось успехом, а сам возлюбленный Веры угодил в тюрьму.
Товарищи заключенного придумали способ вызволить молодого человека. На последнем этапе он должен был спрятаться в гостичничном номере, где уже поджидала Вера. Она должна была помочь своему возлюбленному. Однако полиция пришла в тот номер гораздо раньше него. Испугавшись западни, в которой она оказалась, девушка выпрыгнула из окна.
Именно ее похороны отразил Лев Альперович в своей работе. «Похороны гимназистки» — это жанровая живопись. Значит, что художник изображает в своем творчестве ситуации из повседневной жизни для отображения быта народа и того, что его окружает. Эта картина стала, пожалуй, самым заметным примером жанровой живописи от Альхимовича.
На картине виден длинный строй гимназисток, которые учились с Верой. Виднеющаяся в верхней части картины церковь Марии Магдалины сегодня находится на улице Киселева в Сторожевке. Искусствовед Надежда Усова считает, что работа выполнена в духе французских «набидов».
Если внимательно посмотреть, то изображение действительно соответствует описанному. Череда девушек практически безлика, но затейлива по форме. Цветовых акцентов два — черная классная руководительница, словно кладбищенский ворон, нависшая над девушками. И яркий розовый закат, который, вероятно, намекает на кровавость смерти юной девушки, но при этом подчеркивает ее юность нежным цветом.
К сожалению, при жизни Альхимович так и не стал почитаемым художником. Его современники критиковали его творчество, называя работы «слабыми», а живопись «безвкусной». Более-менее ценились лишь портреты кисти Альхимовича.
Видимо, «смирившись» со своим местом в мире художников, он все-таки начинает зарабатывать деньги, преподавая, в 1912 году. Но уже в 1913 году Альхимович умирает. По заслугам его оценили лишь в советское время — уже после смерти. Увы, многие его произведения были вывезены в 1941-м в Германию и не сохранились.
Можно ли увидеть картину в Беларуси?
Да.
Картина «Похороны гимназистки» находится в коллекции Национального художественного музея Беларуси. Она выставляется в постоянной экспозиции.
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О художнике Льве Альперовиче знают немногие, но его кисти принадлежит весьма любопытная картина.
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