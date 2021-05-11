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«Машина времени». Фотограф сравнил Витебск в войну и сегодня - и вот что получилось

11.05.2021 09:41 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выставочном зале Центра современного искусства прошла лекция известного краеведа Виктора Борисенкова. Он рассказал о Витебске времен оккупации и представил фотографии города в технике таймерографии.


Улица Ленина в 1944 году и в наши дни. Фотопроекция: Виктор Борисенков

Таймерография, или историческая фотореконструкция — это съемка современных видов города с тех же точек и ракурсов, что и старые снимки, и совмещение этих двух изображений с помощью компьютерных технологий. Получается эффект «машины времени».

О своем опыте работы с такими фотоколлажами Виктор Борисенков рассказал на лекции в Витебском Центре современного искусства.

Видео: Витебский Центр современного искусства

Виктор Борисенков — краевед, фотограф, художник-ретушер. Фотосравнениями занимается более 10 лет. Началось все с того, что он вступил в группу «Таямніцы Віцебска» и начал загружать туда фотографии города. В том числе — в альбом «Сравнения», где публиковались снимки Витебска разных лет с одного ракурса. Затем решил: почему бы не совместить два времени на одном фото? Так появились первые авторские фотопроекции с витебскими храмами. Позже — панорамы улиц военных лет и их современный вид.

В своих работах Виктор стремится к максимальной достоверности. Изучает все доступные фотографии культового объекта, кадры немецкой аэросъемки, дореволюционные открытки. Долго выбирает ракурс для правильного кадра.

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Теги: Витебск
 
 
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В выставочном зале Центра современного искусства прошла лекция известного краеведа Виктора Борисенкова. Он рассказал о Витебске времен оккупации и представил...
 
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