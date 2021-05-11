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«Машина времени». Фотограф сравнил Витебск в войну и сегодня - и вот что получилось
11.05.2021 09:41 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выставочном зале Центра современного искусства прошла лекция известного краеведа Виктора Борисенкова. Он рассказал о Витебске времен оккупации и представил фотографии города в технике таймерографии.
Таймерография, или историческая фотореконструкция — это съемка современных видов города с тех же точек и ракурсов, что и старые снимки, и совмещение этих двух изображений с помощью компьютерных технологий. Получается эффект «машины времени».
О своем опыте работы с такими фотоколлажами Виктор Борисенков рассказал на лекции в Витебском Центре современного искусства.
Видео: Витебский Центр современного искусства
Виктор Борисенков — краевед, фотограф, художник-ретушер. Фотосравнениями занимается более 10 лет. Началось все с того, что он вступил в группу «
В своих работах Виктор стремится к максимальной достоверности. Изучает все доступные фотографии культового объекта, кадры немецкой аэросъемки, дореволюционные открытки. Долго выбирает ракурс для правильного кадра.
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В выставочном зале Центра современного искусства прошла лекция известного краеведа Виктора Борисенкова. Он рассказал о Витебске времен оккупации и представил...
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