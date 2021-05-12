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Умер старейший актер в мире Норман Ллойд

12.05.2021 08:27 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский актер Норман Ллойд умер во вторник в возрасте 106 лет в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на продюсера Дина Харгроува.


Фото: Reuters

Согласно данным специализированного интернет-ресурса oldest.org, Ллойд являлся старейшим действующим актером в индустрии.

«Третий акт [его карьеры] был лучшим временем в его жизни», — приводит издание слова Харгроува, говорившего о работе Ллойда в последние десятилетия. Как отмечает Variety, до последних дней своей жизни актер участвовал в составах жюри разнообразных конкурсов, в фестивалях и шоу.

Карьера Ллойда, родившегося 8 ноября 1914 года, началась в 30-х годах прошлого века в Нью-Йорке. За свою жизнь актер снялся более чем в 60 фильмах и телешоу, в том числе в картинах прославленного режиссера Альфреда Хичкока (1899−1980) «Диверсант» (Saboteur, 1942) и «Завороженный» (Spellbound, 1945). В качестве продюсера в 1970 году Ллойд был номинирован на телевизионную премию «Эмми» за сериал «Суть дела» (The Name of the Game, 1968−1971).

 
 
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