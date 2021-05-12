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Назначен новый директор Оперного театра
12.05.2021 10:21 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вячеслав Гарбузов назначен генеральным директором Национального театра оперы и балета Беларуси. Сегодня, 12 мая, его представили труппе. Об этом TUT.BY сообщили в пресс-службе коллектива.
Вячеслав Гарбузов родился в Пружанах. В 2003-м с отличием окончил исторический факультет Брестского университета имени Пушкина.
Работал в БРСМ (2002−2009), в различных должностях в Брестском облисполкоме, в том числе в управлении культуры (2009−2017).
С декабря 2017 года — генеральный директор Брестского театра драмы.
До Гарбузова генеральными директорами театра являлись
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Вячеслав Гарбузов назначен генеральным директором Национального театра оперы и балета Беларуси. Сегодня, 12 мая, его представили труппе.
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