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Назначен новый директор Оперного театра

12.05.2021 10:21 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вячеслав Гарбузов назначен генеральным директором Национального театра оперы и балета Беларуси. Сегодня, 12 мая, его представили труппе. Об этом TUT.BY сообщили в пресс-службе коллектива.


Вячеслав Гарбузов. Фото: bresttheatre.info

Вячеслав Гарбузов родился в Пружанах. В 2003-м с отличием окончил исторический факультет Брестского университета имени Пушкина.

Работал в БРСМ (2002−2009), в различных должностях в Брестском облисполкоме, в том числе в управлении культуры (2009−2017).

С декабря 2017 года — генеральный директор Брестского театра драмы.

До Гарбузова генеральными директорами театра являлись Владимир Гридюшко (2009−2019) и Александр Петрович (2019−2021).

 
 
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Вячеслав Гарбузов назначен генеральным директором Национального театра оперы и балета Беларуси. Сегодня, 12 мая, его представили труппе.
 
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