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Назначен новый директор Большого театра
12.05.2021 11:51 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, Sputnik – 12 мая. Вячеслава Гарбузова в среду представил труппе министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич. Такую информацию сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Оперного театра.
Предыдущий генеральный директор крупнейшего белорусского театра
Нынешний руководитель коллектива Вячеслав Гарбузов родом из Пружан. В 2003 году окончил с отличием исторический факультет Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина.
С 2002 по 2009 года Гарбузов работал в БРСМ, а затем в Брестском облисполкоме на разных должностях курировал вопросы развития национальных объединений и межконфессиональной сферы. Награжден нагрудным знаком Минкультуры "За вклад в развитие культуры Беларуси".
С декабря 2017 возглавлял Брестский академический театр драмы имени Ленинского комсомола.
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Министр культуры представил нового руководителя Национального театра оперы и балета Беларуси коллективу.
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