Назначен новый директор Большого театра

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, Sputnik – 12 мая. Вячеслава Гарбузова в среду представил труппе министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич. Такую информацию сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Оперного театра.

Предыдущий генеральный директор крупнейшего белорусского театра Александр Петрович занимал этот пост полтора года, он продолжит свою деятельность в сфере культуры – ему будет предложена новая должность.

Нынешний руководитель коллектива Вячеслав Гарбузов родом из Пружан. В 2003 году окончил с отличием исторический факультет Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина.

С 2002 по 2009 года Гарбузов работал в БРСМ, а затем в Брестском облисполкоме на разных должностях курировал вопросы развития национальных объединений и межконфессиональной сферы. Награжден нагрудным знаком Минкультуры "За вклад в развитие культуры Беларуси".

С декабря 2017 возглавлял Брестский академический театр драмы имени Ленинского комсомола.