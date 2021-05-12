ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Назначен новый директор Большого театра

12.05.2021 11:51 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, Sputnik – 12 мая. Вячеслава Гарбузова в среду представил труппе министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич. Такую информацию сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Оперного театра.

Предыдущий генеральный директор крупнейшего белорусского театра Александр Петрович занимал этот пост полтора года, он продолжит свою деятельность в сфере культуры – ему будет предложена новая должность.

Нынешний руководитель коллектива Вячеслав Гарбузов родом из Пружан. В 2003 году окончил с отличием исторический факультет Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина.

С 2002 по 2009 года Гарбузов работал в БРСМ, а затем в Брестском облисполкоме на разных должностях курировал вопросы развития национальных объединений и межконфессиональной сферы. Награжден нагрудным знаком Минкультуры "За вклад в развитие культуры Беларуси".

С декабря 2017 возглавлял Брестский академический театр драмы имени Ленинского комсомола.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр культуры представил нового руководителя Национального театра оперы и балета Беларуси коллективу.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Назначен новый директор Оперного театра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by