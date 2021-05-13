Северная Мона Лиза. Что такого волшебного в картине «Девушка с жемчужной сережкой»?

Источник материала: Tut.by

Некоторые произведения искусства невозможно не знать, даже если вы ни разу в жизни не были в музее. «Звездная ночь» Ван Гога, «Крик» Мунка, «Сотворение Адама» Буонарроти… Но почему они все так известны? Что в них такого? Будем пробовать разбираться простыми словами в нашей рубрике « Картина дня ». Сегодня познакомим вас с «северной Моной Лизой». Если точнее, с «Девушкой с жемчужной сережкой» Яна Вермеера.

По четвергам будем рассказывать о значимом произведении мирового автора, по понедельникам — уроженца Беларуси.





Когда написана картина и кто такой Вермеер

«Девушке с жемчужной сережкой» больше трех веков. Когда точно создано полотно — неизвестно, на нем самом ничего не указано. Специалисты гаагского музея Маурицхейс, где находится картина, считают, что она создана около 1665 года.

Автор работы — Ян Вермеер, также известный как Вермеер Делфтский (Делф — город в Нидерландах), жил с 1632 по 1675 годы. Он специализируется на портретах и бытовых сценах и считается последователем Герарда Тербоха — тоже голландца, который изображал обычную жизнь горожан. Тогда это было прорывной темой: обычно подобное оставалось «за кадром».

Творчество и Тербоха, и Вермеера, и, кстати, Рембрандта (его-то вы точно знаете) принадлежит к периоду золотого века голландской живописи.

По большому счету, это все, что важно знать о Вермеере.

Впрочем, о жизни живописца известно очень мало. У него в браке было 15 детей, поэтому исследователи делают вывод, что его жизнь сложилась успешно в финансовом плане. Известно, что Вермеер помогал управлять трактиром матери, вероятно, еще и ведя там же какой-то бизнес по торговле искусством. Плюс написанные на заказ картины художника пользовались спросом: создавал полотна Вермеер редко, и они ценились среди меценатов. «Девушка с жемчужной сережкой», возможно, и была написана на заказ, хотя это не доказано.

Почему «Девушка с жемчужной сережкой» стала так известна

К сожалению, о самой картине в мире знают еще меньше, чем о самом Вермеере. Имя заказчика неизвестно (непонятно, был ли он вообще), поэтому нельзя восстановить и имя девушки, которая смотрит на нас с картины. Некоторые искусствоведы считают, что Вермеер изобразил одну из своих дочерей. Но есть и другие варианты — от жены до любовницы.

С названием картины тоже все не до конца ясно. Самое известное название полотна «официальное» — все-таки «Девушка с жемчужной сережкой». В документах самого Вермеера встречались и другие варианты: «Девушка», «Лицо девушки», «Девушка в тюрбане». Единого наименования вообще не было.

Жанрово картина относится к разновидности трони. Такие портреты распространялись преимущественно на родине Вермеера.

Портрет-трони — изображение человека по плечо или по пояс, при этом на лице героя картины запечатлено необычное выражение или в костюме присутствует выдающаяся деталь. Чаще всего модели таких портретов были анонимными, а сами картины писались в мастерской.

В случае с «Девушкой с жемчужной сережкой» очевидно ярким элементом является даже не сережка, а тюрбан. Хотя и выражение лица девушки не сказать чтобы очень типично для привычного нам портрета. При этом оно как бы гипнотизирует: попробуйте посмотреть на картину с разных углов. Юная героиня картины все равно будет смотреть именно на вас. Этот эффект и отсылает нас к «Моне Лизе» Да Винчи. А немного приоткрытый рот с нежным бликом делает облик девушки Вермеера свежим, подчеркивая красоту молодости.

Искусно написанная «Девушка» при этом не является типичной картиной художника. Вермеер обычно писал людей в интерьерах, отдавал предпочтение бытовым сценам. Цветовое решение, сама структура краски, композиция — все это Вермеер сделал особенным для портрета незнакомки. Почему? Сегодня можно лишь додумывать. Специалисты в принадлежности работы Вермееру не сомневаются, так что списать это на ошибку нельзя.

Исследователи думают, что «жемчужная сережка» на самом деле ненастоящая. Для натурального жемчуга размер украшения слишком велик, рассказывала «Медуза», ссылаясь на блог реставратора картины Эбби Вандивер. Есть версия, что Вермеер просто написал серьгу из искусственных материалов. Еще более радикальная версия заключается в том, что на картине никакой сережки вовсе не должно быть из-за отсутствия элемента, соединяющего камень с ухом.

Такие предположения появляются ввиду уже известных «странностей» с картиной. Например, ранее на серьге девушки блика было два, но позже реставраторы установили, что второй — это лишь кусочек краски, который откололся от верха картины и «застрял» на месте украшения. Кто знает, что еще могло случиться с холстом?

Скорее всего, такая загадочность и стала причиной известности картины. Изображенная на ней девушка завораживает, но мы ничего не можем о ней сказать по прошествии 355 лет с момента написания полотна.