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Житель Гродно купил советский фотоаппарат - а в нем оказалась пленка с уникальными фото
14.05.2021 13:55 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Гродно Максим Милинцевич купил у гомельчанина старый советский фотоаппарат с пленкой. Оказалась, на кадрах запечатлен послевоенный Каменец. Фотографии он передал в коллекцию каменецкому краеведу Андрею Осташене, который поделился с TUT.BY снимками и рассказал их предысторию.
Максим Милинцевич несколько месяцев назад решил заняться аналоговой фотографией. В интернете он искал оборудование для оптической печати, реактивы, бумагу, решил собрать небольшую коллекцию советских фотоаппаратов.
Так у гродненца появились ФЭД-2, ФЭД-3, а потом он захотел приобрести еще и первую модель ФЭДа, которая является копией довоенной немецкой Leica ll.
В Гомеле он нашел «Зоркий» 1955-го года — тот же ФЭД первой модели, но послевоенный. Продавец предупредил его, что в фотоаппарате есть пленка. По язычку стало понятно, что она уже проявлена.
Максим просмотрел негативы на фотоувеличителе, с некоторых кадров напечатал фото. Стало понятно, что пленка — послевоенных лет. На одном из кадров была панорама города с церковью. Эту фотографию он выложил на обсуждение в историческую ветку форума Гродно. Одновременно стал сам искать возможное место. Вскоре выяснилось, что на кадрах запечатлен послевоенный Каменец.
Пленку Максим передал в коллекцию старых снимков Каменца Андрея Осташени. Они пополнят готовящийся к изданию фотоальбом «Каменец. 100 лет на фотографиях».
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