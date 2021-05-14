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Житель Гродно купил советский фотоаппарат - а в нем оказалась пленка с уникальными фото

14.05.2021 13:55 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Гродно Максим Милинцевич купил у гомельчанина старый советский фотоаппарат с пленкой. Оказалась, на кадрах запечатлен послевоенный Каменец. Фотографии он передал в коллекцию каменецкому краеведу Андрею Осташене, который поделился с TUT.BY снимками и рассказал их предысторию.


Фото из коллекции Андрея Осташени

Максим Милинцевич несколько месяцев назад решил заняться аналоговой фотографией. В интернете он искал оборудование для оптической печати, реактивы, бумагу, решил собрать небольшую коллекцию советских фотоаппаратов.


Фото из коллекции Андрея Осташени

Так у гродненца появились ФЭД-2, ФЭД-3, а потом он захотел приобрести еще и первую модель ФЭДа, которая является копией довоенной немецкой Leica ll.


Фото из коллекции Андрея Осташени

В Гомеле он нашел «Зоркий» 1955-го года — тот же ФЭД первой модели, но послевоенный. Продавец предупредил его, что в фотоаппарате есть пленка. По язычку стало понятно, что она уже проявлена.


Фото из коллекции Андрея Осташени

Максим просмотрел негативы на фотоувеличителе, с некоторых кадров напечатал фото. Стало понятно, что пленка — послевоенных лет. На одном из кадров была панорама города с церковью. Эту фотографию он выложил на обсуждение в историческую ветку форума Гродно. Одновременно стал сам искать возможное место. Вскоре выяснилось, что на кадрах запечатлен послевоенный Каменец.


Фото из коллекции Андрея Осташени

Пленку Максим передал в коллекцию старых снимков Каменца Андрея Осташени. Они пополнят готовящийся к изданию фотоальбом «Каменец. 100 лет на фотографиях».


Фото из коллекции Андрея Осташени

Фото из коллекции Андрея Осташени

Фото из коллекции Андрея Осташени

Фото из коллекции Андрея Осташени

Фото из коллекции Андрея Осташени

Фото из коллекции Андрея Осташени

Фото из коллекции Андрея Осташени

Если вам знакомы люди с этих фото, пожалуйста, пишите @tutby_editor.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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