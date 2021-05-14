«Таварыства беларускай мовы» просит о помощи: им могут отключить электричество за неуплату аренды

Источник материала: Tut.by

Общественное объединение «Таварыства беларускай мовы» оказалось под угрозой отключения электричества. Причина — неуплата аренды. Об этом TUT.BY рассказала глава ТБМ Елена Анисим.



Елена Анисим. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам Анисим, сегодня, 14 мая, к ним в офис пришли представители Минских городских интернатов, на балансе которых находится здание.

— Папярэдне яны мне патэлефанавалі. Сказалі пра запазычанасць. Я спрабавала патлумачыць сітуацыю, што мы не адмаўляемся аплочваць. Але пакуль нашы пошукі фінансаў поспеху не прынеслі, — объясняет Анисим. — На мае аргументы мне адказалі, што ў іх было паседжанне, было вырашана да ўсіх даўжнікоў наведацца і прымяніць меры ўздзеяння.

Правда, конкретный срок отключения пока не назывался.

Общая сумма задолженности вместе с пеней составляет 20 тысяч белорусских рублей. Откуда такая большая сумма?

— Мы аплочвалі кожны месяц. Але з пачатку мінулага года ў нас атрымліваўся недахоп у тысячу беларускіх рублёў у месяц. А ўся сума арэнды складала 2,5 тысячы рублёў. Вось за год і некалькі месяцаў разам з пеняй такая сума і набегла. Мы яшчэ ў мінулым годзе з пачаткам каранавіруса займаліся пошукам грошай, але ўсюды атрымлівалі адмову. Усюды!

Анисим боится, что организация может потерять помещение.

— Над ТБМ навісла рэальная пагроза застацца без цэнтральнай сядзібы. Улічваючы ўсю сітуацыю з беларускай мовай і адносінамі да беларускамоўных людзей, мала спадзеваў на тое, што ўдасца знайсці новае прыдатнае памяшканне для нашай арганізацыі.

Глава ТБМ просит помочь любой суммой, чтобы расплатиться с арендодателями. О том, как это сделать, можно прочитать на официальном сайте организации.