Источник материала: Sputnik Беларусь

Среди 45 конкурсантов четверо - из Беларуси. Корреспондент Sputnik Мария Науменко пообщалась с участником проекта из Гомеля 68-летним Алексеем Ивановичем Хозеевым и узнала, откуда у него возникла любовь к музыке.

Душой почувствовал, что нужно петь

Алексей Иванович на "Ты супер!" реализует мечту детства – спеть на большой сцене.

"Я родился в небольшой деревушке в Гомельской области. С детства с замиранием сердца слушал музыку, учил популярные в те годы песни Муслима Магомаева, Николая Сличенко. И, конечно же, представлял, как я выступаю на сцене, а рядом играет оркестр", - признается он.

Алексей Иванович окончил техникум в Гомеле, пять лет служил на космодроме Плесецк в Архангельской области, а затем больше 20 лет проработал в Гомсельмаше - занимался выпуском зерно- и кормоуборочных комбайнов.

"Я горжусь тем, что комбайны в полях – это результат моего труда. А пел я всегда для себя, на домашних посиделках. Когда-то технолог в цеху мне сказал: "Не здесь тебе надо работать, ты должен быть на сцене!", - вспоминает Хозеев.

Вот и отправился Алексей Иванович на сцену, когда вышел на пенсию.

"Я душой почувствовал, как будто мне Бог сказал: "Иди и пой". И я пришел в местный хор и стал там солистом", - рассказывает собеседник Sputnik.

"Когда у зрителей горят глаза - это так вдохновляет. Если слушатель получает удовольствие – это счастье для артиста. Если у меня это получится здесь, на проекте, то я буду очень рад", - добавляет он.

На вопрос "Хочет ли победы в конкурсе?" у Алексея Ивановича философский ответ: "Какой солдат не мечтает стать генералом, а как сложится – время покажет!".

© Photo : PR НТВ Участник "Ты супер! 60+" Алексей Иванович Хозеев

О проекте "Ты супер! 60+"

Отправить заявку на участие в шоу мог любой человек, который лишен поддержки самых близких родственников – детей, внуков, в возрасте от 60 лет из России и стран СНГ. Кастинг проекта уже завершен. В первом сезоне нового шоу примут участие 45 конкурсантов: самому молодому – 60 лет, а самому пожилому – 87. Среди них – полковник МВД в отставке, врач-отоларинголог, ткачихи, химики, домохозяйки и представители других профессий, а также профессиональные музыканты, среди которых есть те, кто пел в хоре Мариинского театра и те, кто окончил консерваторию и РАМ им. Гнесиных.

Правила проекта просты: в каждом выпуске на сцену будут выходить участники и исполнять композиции. В зону ожидания пройдут те, кто получит три или четыре "да" от членов жюри: если никто из них не нажмет на зеленую кнопку или нажмет всего один, а также если голоса разделятся 2/2, то участник покидает проект. В финале каждой программы жюри назовут имена тех, кто проходит далее. Конкурс будет состоять из двух этапов: отборочный тур и финал.

Ведущими проекта станут Вадим Такменев и Анастасия Пак. Имена членов жюри будут объявлены позже.

"Ты супер! 60+" будет проводиться телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik.