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Солигорск принимает VIII Международный конкурс джазовой и эстрадной музыки Jazz-time
15.05.2021 12:37 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT
В Солигорске стартовал международный конкурс джазовой и эстрадной музыки. В программе джазового марафона - конкурсные прослушивания юных музыкантов в различных номинациях. Среди участников - вокалисты, инструменталисты, соревнуются между собой ансамбли и оркестры. Джазовые импровизации как вокальные, так и под звучание тромбона, мандолины, кларнета, скрипки, контрабаса, виолончели, ударных, электро- и бас-гитары. Всего примут участие около 400 юных музыкантов, их педагогов, руководителей джазовых коллективов со всех регионов Беларуси.
Итоги конкурса Jazz-time будут объявлены в воскресенье на ярком гала-концерте. Кроме конкурсной программы праздник разнообразят и концерты профессиональных эстрадных и джазовых коллективов.
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В Солигорске стартовал международный конкурс джазовой и эстрадной музыки. В программе джазового марафона - конкурсные прослушивания юных музыкантов в различных...
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