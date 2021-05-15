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Медведь из Беларуси перешел границу с Литвой и попал в объектив камеры
15.05.2021 06:09 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Государственную границу между Беларусью и Литвой перешел медведь. Видео с камеры наблюдения
На своей странице в Facebook литовские пограничники написали, что утром в среду медведь пересек границу недалеко от города Швенченис. Этот момент сняла камера видеонаблюдения.
Вечером «нарушитель» вернулся обратно в Беларусь.
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Вечером медведь вернулся обратно в Беларусь.
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