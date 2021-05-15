Медведь из Беларуси перешел границу с Литвой и попал в объектив камеры

Источник материала: Tut.by

Государственную границу между Беларусью и Литвой перешел медведь. Видео с камеры наблюдения опубликовала Государственная пограничная служба соседней страны.

На своей странице в Facebook литовские пограничники написали, что утром в среду медведь пересек границу недалеко от города Швенченис. Этот момент сняла камера видеонаблюдения.

Вечером «нарушитель» вернулся обратно в Беларусь.