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Медведь из Беларуси перешел границу с Литвой и попал в объектив камеры

15.05.2021 06:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Государственную границу между Беларусью и Литвой перешел медведь. Видео с камеры наблюдения опубликовала Государственная пограничная служба соседней страны.

На своей странице в Facebook литовские пограничники написали, что утром в среду медведь пересек границу недалеко от города Швенченис. Этот момент сняла камера видеонаблюдения.

Вечером «нарушитель» вернулся обратно в Беларусь.

 
 
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