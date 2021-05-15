Михаилу Булгакову - 130 лет. Что искали белорусы в Сети о «Мастере и Маргарите» и не только

Источник материала: Tut.by

15 мая исполняется 130 лет со дня рождения Михаила Булгакова — одного из самых значительных русских писателей XX века. В связи с юбилеем «Яндекс» рассказал о самых популярных у белорусов запросах о самом авторе, его произведениях и их персонажах.



Фото: Wikimedia Commons

Михаил Булгаков — один из самых знаменитых русскоязычных писателей не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. И хотя он не так широко популярен на Западе, как Толстой и Достоевский, в среде любителей литературы его любят и ценят. «Яндекс» собрал данные за целый год о том, что чаще всего искали белорусские пользователи о самом писателе, его книгах и их героях. Запросы в зависимости от популярности получали баллы от 1 до 100.

Особенностью топ-5 самых популярных у белорусов произведений писателя является то, что все они были экранизированы, причем некоторые не единожды. Конечно, возглавляет список роман «Мастер и Маргарита» (100 баллов), который Булгаков писал более десяти лет, но так и не закончил — редактированием после смерти автора занималась его супруга. Произведение полно мистики, религиозного символизма, фантасмагорических сцен, юмора, до сих пор злободневного, а также поиска ответов на вечные вопросы. Все это привело к тому, что роман в СССР был впервые издан только в 1966 году.

На второй строчке рейтинга повесть «Собачье сердце» (77 баллов). История создания нового человека Полиграфа Полиграфовича Шарикова из дворового пса Шарика — сатира на действительность 1920-х годов, когда власти были одержимы идеей создания «передового советского гражданина». Повесть не печатали при жизни автора, но она была опубликована за границей раньше СССР — в Италии в 1976 году по ее сюжету даже сняли фильм с Максом фон Сюдофом в роли профессора Преображенского. В Советском Союзе повесть издали только в 1987 году, а уже на следующий год экранизировали — фильм Владимира Бортко уже считается классикой и, по мнению многих зрителей, нисколько не уступает произведению.

Следом в рейтинге идет пьеса «Иван Васильевич» (11 баллов), чей сюжет прославила великая комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

На четвертой строчке запросов белорусских пользователей оказался рассказ «Морфий». Историю врача-морфиниста экранизировал русский режиссер Алексей Балабанов, а также сюжет произведения был использован в британском сериале — экранизации цикла рассказов Булгакова — «Записки юного врача» с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли.

Завершает топ роман «Белая гвардия» (1 балл), на основе которого сам автор создал пьесу «Дни Турбиных», которую, в свою очередь, экранизировали в СССР в 1976 году — в фильме играли Андрей Мягков, Олег Басилашвили и Василий Лановой.

«Мастер и Маргарита» входит в школьную программу и в нашей стране, при этом книга остается любимой у многих белорусов разных поколений, поэтому в Сети наши соотечественники часто ищут информацию о романе и его героях.

Самым популярным запросом о самой книге стал «что нужно знать перед прочтением «Мастера и Маргариты» (100 баллов). Возможно, ответом является замечание вдовы писателя о том, что понять роман будет легче, если не забывать, что Михаил Булгаков был сыном доктора богословия, профессора Киевской духовной академии. Дальше в Сети спрашивали об авторстве произведения (31 балл), имени кота Бегемота (28 баллов) и периоде времени, который охватывает события романа (23 балла). Помимо прочего, искали и номер «нехорошей квартиры», где проходил бал сатаны (7 баллов): в романе указан точный адрес и ее номер — 50.

Самым же популярным у белорусских пользователей героем романа стала Маргарита (100 баллов). Следом за ней с немалым отрывом идут Воланд (70 баллов) и Мастер (61 балл). Интересовались также персонажами прокуратора Иудеи Понтия Пилата (30), литератора Берлиоза (16), подручного Воладна демона Азазелло (14 баллов), администратора театра Варенухи (10 баллов), кота Бегемота (8 баллов), Иешуа (7 баллов) и члена свиты Воланда Коровьева (6 баллов).