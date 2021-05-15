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Новое "Лебединое озеро" в постановке Валентина Елизарьева
16.05.2021 06:31 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT
Самый популярный балетный спектакль в мире "Лебединое озеро" "отреставрировали". Премьера состоялась сегодня в Минске. В ответе за новую редакцию - художественный руководитель Большого театра Беларуси и постановщик Валентин Елизарьев. Как приняла обновленную версию столичная публика? Репортаж Нины Можейко (видео).
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Самый популярный балетный спектакль в мире "Лебединое озеро" "отреставрировали". Премьера состоялась сегодня в Минске. В ответе за новую редакцию - художественный...
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