Куда сгонять: 25 км от Минска. Канал с быстротоками и музей Янки Купалы

Источник материала: Tut.by

В окрестностях столицы хватает мест, куда можно уехать на несколько часов — полдня. Усадьбы, родники, экотропы, глухие места и не очень. Какие вы знаете интересные точки в 50 км от Минска? Раз в неделю блогер Egor Budgawl , который объехал все города Беларуси, дает подсказку, куда сгонять на этот раз. Сегодня — на канал Вилейско-Минской водной системы, а еще в Вязынку.





Координаты места: 54.03610,27.24856. Как далеко: 25 км от МКАД. На авто: из Минска выезжаем по трассе Р-28, за пару километров от МКАД-2 сворачиваем в сторону деревни Новашино или Недорески, с окраин которых в сторону канала ведут грунтовки. Возможно, придется пройти пару сотен метров пешком. На общественном транспорте: на электричке из Минска в молодечненском направлении до остановочного пункта Хмелевка, 30−40 минут пути.

В 25 километрах от Минска, рядом с Заславлем, на главном канале Вилейско-Минской водной системы, есть необычные сооружения, напоминающие то ли водные лестницы, то ли каскад небольших водопадов — быстротоки.

Объект хоть и создавался как исключительно технологический, популярен как место для прогулок и эффектных фото.

Вообще быстротоками называются такие сооружения, которые с большими скоростями переводят воду с верхнего уровня на нижний, но без водопада (отделения струи воды от лотка).

Состоят быстротоки из входного участка, лотка (транзитной части) и гасителя.





Канал, переносящий нужную Минску питьевую и техническую воду, проходит через водораздел Балтийского и Черного морей. Вода сначала несколькими насосными станциями поднимается на высоту более семидесяти метров, а от Вязынки уже самотеком идет в сторону Заславского водохранилища.

На этом коротком участке довольно большой перепад высоты, отсюда и довольно сильное течение, которое могло бы размывать канал. Чтобы этого не произошло, энергию как раз и гасят в быстротоках.





Один быстроток неподалеку от пересечения канала железной дорогой представляет собой длинный лоток с тремя десятками поперечных брусков.

Здесь всегда шумно, хоть объем прокачиваемой воды и меняется. Рядом с лотком почти не слышны проезжающие в сотне метров товарняки.





Чуть ниже по течению находится еще один быстроток. Масштабом поскромнее, зато здесь можно увидеть другой тип «лестницы» — двойной зигзаг. Эта часть канала популярна и у рыбаков.

Вдоль этого участка можно встретить птиц нескольких видов, а еще, судя по количеству погрызенных деревьев, бобров. Любоваться, если встретите, лучше издалека.













Бонус по соседству: музей Янки Купалы

В небольшой деревне Вязынке Молодеченского района, где родился поэт, в 1970-х годах создали музей, а точнее — литературно-мемориальный заповедник его имени. По архивным документам и воспоминаниям старожилов воссоздали ландшафт, постройки, интерьер. Именно тут этнографы любят проводить народные обряды. Например, в марте-2021 здесь было «Гуканне вясны» .





Координаты места: 54.09143,27.19436 На общественном транспорте добраться проще, чем на авто. То же направление, те же электрички, что в начале текста, еще три остановки или десять минут пути. От о. п. Вязынка до музея метров двести. На авто: от Навашино, через Петришки к парковке на противоположном от музея берегу канала

В экспозиции музея — рукописи, многочисленные фотографии, издания произведений разных лет и личные вещи поэта.









Если на посещение музея нет настроения, можно прогуляться по небольшому пейзажному парку с прудом, по липовой аллее, частично сохранившемуся саду или выйти к мосту через все тот же главный канал Вилейско-Минской водной системы.











