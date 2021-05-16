|
Куда сгонять: 25 км от Минска. Канал с быстротоками и музей Янки Купалы
16.05.2021 07:43 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В окрестностях столицы хватает мест, куда можно уехать на несколько часов — полдня. Усадьбы, родники, экотропы, глухие места и не очень. Какие вы знаете интересные точки в 50 км от Минска? Раз в неделю блогер
В 25 километрах от Минска, рядом с Заславлем, на главном канале Вилейско-Минской водной системы, есть необычные сооружения, напоминающие то ли водные лестницы, то ли каскад небольших водопадов — быстротоки.
Объект хоть и создавался как исключительно технологический, популярен как место для прогулок и эффектных фото.
Вообще быстротоками называются такие сооружения, которые с большими скоростями переводят воду с верхнего уровня на нижний, но без водопада (отделения струи воды от лотка).
Состоят быстротоки из входного участка, лотка (транзитной части) и гасителя.
Канал, переносящий нужную Минску питьевую и техническую воду, проходит через водораздел Балтийского и Черного морей. Вода сначала несколькими насосными станциями поднимается на высоту более семидесяти метров, а от Вязынки уже самотеком идет в сторону Заславского водохранилища.
На этом коротком участке довольно большой перепад высоты, отсюда и довольно сильное течение, которое могло бы размывать канал. Чтобы этого не произошло, энергию как раз и гасят в быстротоках.
Один быстроток неподалеку от пересечения канала железной дорогой представляет собой длинный лоток с тремя десятками поперечных брусков.
Здесь всегда шумно, хоть объем прокачиваемой воды и меняется. Рядом с лотком почти не слышны проезжающие в сотне метров товарняки.
Чуть ниже по течению находится еще один быстроток. Масштабом поскромнее, зато здесь можно увидеть другой тип «лестницы» — двойной зигзаг. Эта часть канала популярна и у рыбаков.
Вдоль этого участка можно встретить птиц нескольких видов, а еще, судя по количеству погрызенных деревьев, бобров. Любоваться, если встретите, лучше издалека.
Бонус по соседству: музей Янки Купалы
В небольшой деревне Вязынке Молодеченского района, где родился поэт, в 1970-х годах создали музей, а точнее — литературно-мемориальный заповедник его имени. По архивным документам и воспоминаниям старожилов воссоздали ландшафт, постройки, интерьер. Именно тут этнографы любят проводить народные обряды. Например, в марте-2021 здесь было
В экспозиции музея — рукописи, многочисленные фотографии, издания произведений разных лет и личные вещи поэта.
Если на посещение музея нет настроения, можно прогуляться по небольшому пейзажному парку с прудом, по липовой аллее, частично сохранившемуся саду или выйти к мосту через все тот же главный канал Вилейско-Минской водной системы.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В окрестностях столицы хватает мест, куда можно уехать на несколько часов - полдня. Усадьбы, родники, экотропы, глухие места и не очень. Какие вы знаете интересные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)