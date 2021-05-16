Саша из Могилева еще ходит в садик, но уже играет на барабанах со взрослыми музыкантами «Беспечного ангела» «Арии»

Источник материала: Tut.by

Саша Гончарова — самая маленькая ученица могилевской школы барабанщиков Shumanns drum school. Недавно 6-летняя девочка, которая еще ходит в детский сад, на ежегодном DRUM FEST вместе со взрослыми музыкантами сыграла «Беспечный ангел» группы «Ария». TUT.BY пообщался с мамой Александры которая рассказала, откуда у дочери любовь к ударной установке.



Фото: Станислав Рудковский. Из семейного архива

Интерес к музыке у Саши проявился довольно рано, говорит ее мама Айя Гончарова. В 3 года девочка уже «подыгрывала» любимой группе Queen, выстукивая ритм знаменитой «Богемской рапсодии».

— Стучала по кружкам и кастрюлям. Причем постоянно подбирала новую посуду, чтобы добиться нужного ей звучания.

Однажды друг семьи записал видео, на котором маленькая Саша играет на импровизированных барабанах, — и посоветовал родителям девочки найти для нее профильного педагога. Так в 5 лет Александра попала к Кириллу Шумейко, основателю Shumanns drum school.

На этом видео, предоставленном мамой, Саше три года.

— С такими маленькими детьми он вообще не работает, но дочку прослушал, сказал, что у нее идеальное чувство ритма, — и предложил попробовать его развить, — вспоминает мама Саши.

Целый год маленькая барабанщица ходила на занятия и, по словам родителей, была в полном восторге от возможности играть на настоящей ударной установке. Перед публикой малышка впервые появилась на DRUM FEST в Могилеве 6 мая.





— Мы все очень волновались, ведь это был ее первый выход на сцену. Но дочь вела себя так, будто все происходящее для нее — обычное явление, — смеется Айя.

После дебюта Саша продолжает усиленно заниматься — и не только в школе барабанщиков. По вечерам репетиции проходят дома, вот только вместо ударной установки используются диван и подушки.

— Своих барабанов у нас пока нет, да и в обычной квартире их не поставишь — соседи не поймут, — говорит мама. — Но о покупке установки уже задумываемся.



Фото: Станислав Рудковский. Из семейного архива

Женщина признается: она не имеет ничего против, если ее дочь свяжет свое будущее с музыкой.

— Я сама в молодости играла на клавишных в группе и тогда познакомилась с барабанщиком IOWA Васей Булановым, ему тогда лет 15 было. Сейчас это известный музыкант, который не просто играет ради удовольствия, но и зарабатывает этим на жизнь. Если дочь сможет объединить хобби и работу, я буду только рада.