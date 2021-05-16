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На аукционе в Нью-Йорке продали картину Пикассо: дорого, но не рекорд
16.05.2021 11:45 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая – Sputnik. Очередной аукцион Christie’s прошел в Нью-Йорке, самым дорогим лотом стала работа Пабло Пикассо "Женщина, сидящая у окна" ("Мария-Тереза").
Финальная цена за полотно составила $90 млн. Еще почти 13,5 млн – это гонорары и комиссионные выплаты. Портрет музы испанского живописца вырос в цене более чем в 2 раза, в последний раз ее выставляли на торги 8 лет назад.
Работа 1932 года изображает возлюбленную художника пловчиху Мари-Терез Вальтер. В 2013 году картину продали на лондонских торгах Sotheby’s за 28,6 млн фунтов стерлингов ($44,8 млн).
Другие произведения Пикассо на торгах заметно уступили "Женщине, сидящей у окна", но также внесли вклад в итоговую выручку организаторов. "Женщина в кресле" (1941) куплена за $17,2 млн, а "Голова женщины" (1940) — за $4,1 млн.
Среди других работ, выставленных на аукцион, отметим Клода Моне "Мост Ватерлоо. Эффект тумана": финальное предложение по картине составило $42 млн (с учетом дополнительных платежей - $48,4 млн). Работа дополняет серию лондонских пейзажей (1899-1903 гг.), написанных в поздний период импрессионизма.
Также на аукционе в Нью-Йорке была представлена работа американского живописца Марка Ротко "Без названия" (1970) – ее продали за $38,1 млн. Картина Винсента Ван Гога "Тринкветайльский мост" ушла с молотка за $37,4 млн, а произведение Пита Мондриана "Композиция II с желтым, красным и синим" – за $26,1 млн. "Интерьер: Идеальный кувшин" Роя Лихтенштейна продан за $21,5 млн.
Не обошлось и без белорусского художника Марка Шагала: его "Флейтиста" (1973) максимально оценили в $1,6 млн.
Среди других заметных лотов, реализованных в минувшую пятницу, – работы Жоржа Сёра, Виллема де Кунинга, Ли Краснера, Джоана Митчелла, Жоана Миро, Марселя Дюшана, Жана Дюбюффе, Лучо Фонтана, Анри Тулуз-Лотрека и других.
Топ-5 самых дорогих картин мира
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На аукционе также были представлены работы Винсента Ван Гога, Марка Ротко, Клода Моне и полотно Марка Шагала.
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