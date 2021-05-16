Госканал показал разговор с Тиной Кароль, где она как будто едет на «Славянский базар». Но ее «не так поняли»

Источник материала: Tut.by

14 мая ведущие канала ОНТ в прямом эфире спросили у звезды украинской поп-сцены Тины Кароль, собирается ли она на «Славянский базар». Ответ певицы звучал как утвердительный. Позже пресс-служба певицы сообщила, что Тина «не то имела ввиду», сообщает «Еврорадио».



Тина Кароль. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— «Славянский базар» — это то, что нас всех объединяет, славянские народы. Вы в нем участвуете и даже записываете номера на белорусском языке с нашими артистами. Скажите, в этом году, если пандемия позволит, вы приедете к нам? — спросила певицу ведущая ОНТ Вера Полякова.

— Я не заставлю вас скучать. Я мчусь к вам, — ответила Тина Кароль.

Позже пресс-служба певицы сообщила, что Тина «не то имела ввиду»:

«Вопрос об участии Тины Кароль в Славянском базаре 2021 был задан каналом ОНТ в интервью по Zoom с прерывистой связью. Отвечая на вопрос, певица имела ввиду, что собирается в будущем приехать в Беларусь со своими сольными концертами. Участие певицы в фестивале „Славянский базар 2021“ не запланировано».

«Славянский базар — 2021»

После того как «Славянский базар» опубликовал программу , белорусы стали просить артистов в соцсетях не приезжать на фестиваль в связи с политическим кризисом в нашей стране. Некоторые звезды отказались ехать в Витебск.

Известно, что от участия в фестивале отказались группа «Рондо» с ее фронтменом Александром Ивановым, Михаил Галустян, белорусский певец Антон Табала (Homie), российская певица Наташа Королева. Из афиши исчезло и имя Александра Буйнова.

О своем неучастии в фестивале сообщил украинский шоумен Тимур Мирошниченко, который более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Затем на фестиваль отказался ехать уже второй украинский ведущий — Андрей Доманский. Не подтвердила участия третья ведущая из этой страны — Оксана Антонюк. 24 апреля из афиши «Славянского базара» пропали имена еще двух участников из Украины — певца и композитора Олега Винника и молодой артистки, лауреата первой премии конкурса молодых исполнителей «Витебск-2020» Элины Иващенко.

Но есть и звезды, кто категорически против бойкота фестиваля, например певцы Олег Газманов, Таисия Повалий, Александр Солодуха, Руслан Алехно, ведущие Владимир Березин, Дмитрий Губерниев, музыкальный критик Сергей Соседов.