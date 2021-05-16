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Госканал показал разговор с Тиной Кароль, где она как будто едет на «Славянский базар». Но ее «не так поняли»
16.05.2021 14:29 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14 мая ведущие канала ОНТ в прямом эфире спросили у звезды украинской поп-сцены Тины Кароль, собирается ли она на «Славянский базар». Ответ певицы звучал как утвердительный. Позже пресс-служба певицы сообщила, что Тина «не то имела ввиду»,
— «Славянский базар» — это то, что нас всех объединяет, славянские народы. Вы в нем участвуете и даже записываете номера на белорусском языке с нашими артистами. Скажите, в этом году, если пандемия позволит, вы приедете к нам? — спросила певицу ведущая ОНТ Вера Полякова.
— Я не заставлю вас скучать. Я мчусь к вам, — ответила Тина Кароль.
Позже пресс-служба певицы сообщила, что Тина «не то имела ввиду»:
«Вопрос об участии Тины Кароль в Славянском базаре 2021 был задан каналом ОНТ в интервью по Zoom с прерывистой связью. Отвечая на вопрос, певица имела ввиду, что собирается в будущем приехать в Беларусь со своими сольными концертами. Участие певицы в фестивале „Славянский базар 2021“ не запланировано».
«Славянский базар — 2021»
После того как «Славянский базар» опубликовал
Известно, что от участия в фестивале отказались группа «Рондо» с ее фронтменом Александром Ивановым, Михаил Галустян, белорусский певец Антон Табала (Homie), российская певица Наташа Королева. Из афиши исчезло и имя Александра Буйнова.
О своем неучастии в фестивале
Но есть и звезды, кто категорически против бойкота фестиваля, например певцы Олег Газманов, Таисия Повалий, Александр Солодуха, Руслан Алехно, ведущие Владимир Березин, Дмитрий Губерниев, музыкальный критик Сергей Соседов.
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Госканал показал разговор с Тиной Кароль, где она как будто едет на «Славянский базар». Но ее «не так поняли»
«Вопрос об участии Тины Кароль в Славянском базаре 2021 был задан каналом ОНТ в интервью по Zoom с прерывистой связью».
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