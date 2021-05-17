Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая ― Sputnik. Решение о том, будет ли Беларусь участвовать в "Евровидении"-2022 примут позже, сообщили в пресс-службе государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания".

"Белтелерадиокомпания" - член ЕВС и организатор проекта национального отбора на "Евровидение". 11 марта стало известно, что ЕВС не допустил к конкурсу композицию "Я научу тебя" барановичского коллектива "Галасы ЗМеста". Организаторы заявили, что в нынешнем виде музыкальная композиция "политизирована", ее необходимо поменять. "Галасы ЗМеста" отправили новую композицию - "Песенка", однако 26 марта ЕВС окончательно отстранил белорусский коллектив от "Евровидения", объяснив свое решение тем, что и вторая песня также нарушает правила конкурса.

"Будем ли участвовать в следующем году? Примем решение тогда, когда подойдет время", - цитируют РИА Новости пресс-службу "Белтелерадиокомпании".

Там подчеркнули, что недопуск двух песен группы "Галасов ЗМеста" не сказался на сотрудничестве ЕВС и компании.

"Мы как сотрудничали с ЕВС, по некоторым позициям ежедневно, так и продолжаем это делать", - резюмировали в белорусской компании.

В программе телепередач белорусского ТВ "Евровидение" на ближайшие дни не значится.

Шестьдесят пятый международный песенный конкурс "Евровидение" официально стартовал в крупнейшем городе Нидерландов – Роттердаме. Полуфиналы самого ожидаемого события года пройдут 18 и 20 мая, а грандиозный финал – 22 мая.

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