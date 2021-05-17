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Решение по поводу участия Беларуси в "Евровидении"-2022 примут позже
17.05.2021 16:33 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая ― Sputnik. Решение о том, будет ли Беларусь участвовать в "Евровидении"-2022 примут позже, сообщили в пресс-службе государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания".
"Белтелерадиокомпания" - член ЕВС и организатор проекта национального отбора на "Евровидение". 11 марта стало известно, что ЕВС не допустил к конкурсу композицию "Я научу тебя" барановичского коллектива "Галасы ЗМеста". Организаторы заявили, что в нынешнем виде музыкальная композиция "политизирована", ее необходимо поменять. "Галасы ЗМеста" отправили новую композицию - "Песенка", однако 26 марта ЕВС окончательно
"Будем ли участвовать в следующем году? Примем решение тогда, когда подойдет время", - цитируют РИА Новости пресс-службу "Белтелерадиокомпании".
Там подчеркнули, что недопуск двух песен группы "Галасов ЗМеста" не сказался на сотрудничестве ЕВС и компании.
"Мы как сотрудничали с ЕВС, по некоторым позициям ежедневно, так и продолжаем это делать", - резюмировали в белорусской компании.
В программе телепередач белорусского ТВ "Евровидение" на ближайшие дни не значится.
Шестьдесят пятый международный песенный конкурс "Евровидение" официально
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Тем не менее, сотрудничество с Европейским вещательным союзом (ЕВС) у "Белтелерадиокомпании" продолжается.
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