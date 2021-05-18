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Умер политик Станислав Гусак. Он был автором идеи Балтийско-Черноморского коллектора

18.05.2021 09:31 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Политик Cтанислав Гусак умер 17 мая в больнице после третьего инсульта. До своего 72-летия он не дожил 12 дней, пишет «Радыё Свабода».


Станислав Гусак в 2008 году. Фото: «Радыё Свабода»

Станислав Гусак родился в 1949 году в Украине. Окончил Белорусский государственный политехнический институт, работал инженером теплоэнергетики. В конце 1980-х занялся политикой, являлся заместителем председателя Объединенной демократической партии.

В 1990-м был избран депутатом Верховного Совета 12 созыва, который впервые избирался на альтернативной основе.

В 1993-м Гусак выдвинул идею Балтийско-Черноморского нефтяного коллектора и разработал его проект. При его реализации Беларусь могла перестать зависеть от топливных поставок из России. Но проект так и не была реализован.

В начале 1990-х Гусак входил в состав «теневого кабинета» оппозиции БНФ в Верховном Совете 12-го созыва, был доверенным лицом Зенона Позняка на президентских выборах в 1994 году.

В 1995—1999 годах являлся заместителем председателя Белорусского Народного Фронта.

 
 
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Политик Cтанислав Гусак умер 17 мая в больнице после третьего инсульта. До своего 72-летия он не дожил 12 дней.
 
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