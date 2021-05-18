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Умер политик Станислав Гусак. Он был автором идеи Балтийско-Черноморского коллектора
18.05.2021 09:31 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Политик Cтанислав Гусак умер 17 мая в больнице после третьего инсульта. До своего 72-летия он не дожил 12 дней,
Станислав Гусак родился в 1949 году в Украине. Окончил Белорусский государственный политехнический институт, работал инженером теплоэнергетики. В конце 1980-х занялся политикой, являлся заместителем председателя Объединенной демократической партии.
В 1990-м был избран депутатом Верховного Совета 12 созыва, который впервые избирался на альтернативной основе.
В 1993-м Гусак выдвинул идею Балтийско-Черноморского нефтяного коллектора и разработал его проект. При его реализации Беларусь могла перестать зависеть от топливных поставок из России. Но проект так и не была реализован.
В начале 1990-х Гусак входил в состав «теневого кабинета» оппозиции БНФ в Верховном Совете 12-го созыва, был доверенным лицом Зенона Позняка на президентских выборах в 1994 году.
В 1995—1999 годах являлся заместителем председателя Белорусского Народного Фронта.
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Политик Cтанислав Гусак умер 17 мая в больнице после третьего инсульта. До своего 72-летия он не дожил 12 дней.
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